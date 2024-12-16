newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 декабря, 07:52

Published 16 декабря, 07:52

Modified 16 декабря, 07:55

Updated 16 декабря, 07:55

Актер Маколей Калкин хотел купить дом из культового фильма

Актер Маколей Калкин хотел купить особняк из фильма «Один дома»

16 декабря 2024, 07:52
Фото: variety.com. Актер Маколей Калкин хотел купить дом из культового фильма
В детстве Маколей Калкин исполнил главную роль в картине «Один дома» (0+), благодаря чему достаточно рано стал знаменитым. Дом, в котором проходили съемки, был выставлен на продажу. Киноактер признался, что хотел купить его, но в конце концов решил отказаться от этой идеи.

Киноактер поделился, что хотел приобрести этот дом и превратить его в развлекательный объект, где посетители могли бы кататься по лестнице на санках. Однако актер не стал реализовать эту идею, сославшись на свою занятость.

Недавно в СМИ появилась информация, что актер принимает участие в съемках нового сезона «Фаллаута». У культового особняка теперь новые хозяева, которые испытывают проблемы. Фанаты фильма мечтают попасть в дом, являющийся частной собственностью. В связи с этим объект охраняет местная полиция.

Читайте также:
Педагог Джоли по вокалу прокомментировал её пение в фильме «Мария»Энн Хэтэуэй хотела бы сыграть в продолжении «Дьявол носит Prada»Актер Ли Джон-джэ рассказал о новой части «Игры в кальмара»
#Знаменитости#Кино
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика