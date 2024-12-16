Актер Маколей Калкин хотел купить особняк из фильма «Один дома»

Posted 16 декабря, 07:52
Published 16 декабря, 07:52
Modified 16 декабря, 07:55
Updated 16 декабря, 07:55
Киноактер поделился, что хотел приобрести этот дом и превратить его в развлекательный объект, где посетители могли бы кататься по лестнице на санках. Однако актер не стал реализовать эту идею, сославшись на свою занятость.
Недавно в СМИ появилась информация, что актер принимает участие в съемках нового сезона «Фаллаута». У культового особняка теперь новые хозяева, которые испытывают проблемы. Фанаты фильма мечтают попасть в дом, являющийся частной собственностью. В связи с этим объект охраняет местная полиция.