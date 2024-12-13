Вдова Владимира Левкина рассказала о моменте, когда узнала о его смерти

Posted 13 декабря, 14:58
Published 13 декабря, 14:58
Modified 13 декабря, 15:01
Updated 13 декабря, 15:01
Как информирует starhit.ru, сначала здоровье 57-летнего артиста не воспринималось как угрожающее, однако вскоре ситуация ухудшилась. Печальная новость о смерти Левкина достигла его жены, Марины Ичетовкиной, рано утром по телефону. Она надеялась, что это всего лишь слухи, но вместо того, чтобы впадать в отчаяние, старалась успокоиться, понимая, что впереди ее ждут непростые испытания.
«Когда мне позвонили и сказали, что Володя умер, у меня не было шока, у меня было состояние сосредоточенности. Мне даже показалось, что муж держал меня за руку в этот момент. Он всегда был рядом, я 15 лет прожила с ним как за каменной стеной», — поделилась она.
Марина также поделилась, как их дочь узнала о потере отца. Родные не решились сообщить девочке об этом горе, и она сама наткнулась на печальные сообщения в интернете.
По словам Ичетовкиной, после ухода мужа в их жилище начали происходить странные события. Женщина ощущает, что ее любимый всегда рядом с ней.
«У нас мигал свет, периодически выключался. Он очень много снился людям, разговаривал. Я чувствую его, ощущение такое, будто человек рядом и одновременно нет. Как будто рядом несколько миров…», — призналась вдова исполнителя.