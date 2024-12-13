newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 декабря, 14:58

Published 13 декабря, 14:58

Modified 13 декабря, 15:01

Updated 13 декабря, 15:01

Вдова Владимира Левкина рассказала о моменте, когда узнала о его смерти

Вдова Владимира Левкина рассказала о моменте, когда узнала о его смерти

13 декабря 2024, 14:58
Фото: 1MI.
В воскресенье, 17 ноября, мир покинул артист Владимир Левкин, и его уход стал для многих большой утратой. Всего за несколько дней до этого певец был госпитализирован.

Как информирует starhit.ru, сначала здоровье 57-летнего артиста не воспринималось как угрожающее, однако вскоре ситуация ухудшилась. Печальная новость о смерти Левкина достигла его жены, Марины Ичетовкиной, рано утром по телефону. Она надеялась, что это всего лишь слухи, но вместо того, чтобы впадать в отчаяние, старалась успокоиться, понимая, что впереди ее ждут непростые испытания.

«Когда мне позвонили и сказали, что Володя умер, у меня не было шока, у меня было состояние сосредоточенности. Мне даже показалось, что муж держал меня за руку в этот момент. Он всегда был рядом, я 15 лет прожила с ним как за каменной стеной», — поделилась она.

Марина также поделилась, как их дочь узнала о потере отца. Родные не решились сообщить девочке об этом горе, и она сама наткнулась на печальные сообщения в интернете.

По словам Ичетовкиной, после ухода мужа в их жилище начали происходить странные события. Женщина ощущает, что ее любимый всегда рядом с ней.

«У нас мигал свет, периодически выключался. Он очень много снился людям, разговаривал. Я чувствую его, ощущение такое, будто человек рядом и одновременно нет. Как будто рядом несколько миров…», — призналась вдова исполнителя.
#Вадим Назаров#Знаменитости#Смерть#Музыкант
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика