Вдова Владимира Левкина рассказала о моменте, когда узнала о его смерти

Как информирует starhit.ru, сначала здоровье 57-летнего артиста не воспринималось как угрожающее, однако вскоре ситуация ухудшилась. Печальная новость о смерти Левкина достигла его жены, Марины Ичетовкиной, рано утром по телефону. Она надеялась, что это всего лишь слухи, но вместо того, чтобы впадать в отчаяние, старалась успокоиться, понимая, что впереди ее ждут непростые испытания.