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Posted 13 декабря, 07:11

Published 13 декабря, 07:11

Modified 13 декабря, 07:18

Updated 13 декабря, 07:18

Снуп Догг примет участие в новом кинопроекте Люка Бессона

Снуп Догг выступит сопродюсером кинопроекта Люка Бессона

13 декабря 2024, 07:11
Фото: forbes.com. Снуп Догг примет участие в новом кинопроекте Люка Бессона
Музыканту Снупу Доггу предложили роль главного персонажа в кинопроекте Люка Бессона. Картина называется «Последний человек» (18+).

Фильм объединит сразу несколько жанров — комедию и боевик с элементами научной фантастики.

Напомним, что в конце девяностых режиссер снял «Пятый элемент». Исполнителем роли главного персонажа стал сам Бессон. Эта картина стала культовой.

Недавно Снуп Догг поделился, что мечтает снять собственный фильм. Музыкант очень любит кинофильмы из цикла «Планета обезьян». Именно они и вдохновили его на такие планы.

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