Пользователи «Одноклассников» назвали «Слово пацана» и «Голос» лучшим контентом

Posted 13 декабря, 14:46
Published 13 декабря, 14:46
Modified 13 декабря, 14:48
Updated 13 декабря, 14:48
Как пишет Общественная служба новостей, ссылаясь на пресс-службу соцсети, лидером среди прочих отечественных сериалов стал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Немного уступают в популярности сериалы «Комбинация» и «Трасса».
Лучшим фильмом, выпущенным за минувшие 12 месяцев, оказался «Холоп 2». За ним в таком рейтинге следует лента «Лед 3», а далее — «Мастер и Маргарита».
Фаворитом у пользователей «Одноклассников» среди всех выходивших на российском телевидении шоу стал проект «Голос», а хитом 2024 года голосовавшие выбрали песню «Взгляни на небо» (Remix) от DJ DimixeR, Galibri & Mavik. Самым популярным блогом стал «Кулинарные Видео Рецепты от Калниной Натальи».