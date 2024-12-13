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Posted 13 декабря, 14:46

Published 13 декабря, 14:46

Modified 13 декабря, 14:48

Updated 13 декабря, 14:48

Пользователи «Одноклассников» назвали «Слово пацана» и «Голос» лучшим контентом

Пользователи «Одноклассников» назвали «Слово пацана» и «Голос» лучшим контентом

13 декабря 2024, 14:46
Фото: 1MI.
Пользователи социальной сети «Одноклассники» смогли поучаствовать в голосовании, выбирая самый достойный по их мнению российский контент уходящего года. Участникам опроса необходимо было выбрать самые привлекательные для них фильм, сериал, хит, шоу и блог.

Как пишет Общественная служба новостей, ссылаясь на пресс-службу соцсети, лидером среди прочих отечественных сериалов стал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Немного уступают в популярности сериалы «Комбинация» и «Трасса».

Лучшим фильмом, выпущенным за минувшие 12 месяцев, оказался «Холоп 2». За ним в таком рейтинге следует лента «Лед 3», а далее — «Мастер и Маргарита».

Фаворитом у пользователей «Одноклассников» среди всех выходивших на российском телевидении шоу стал проект «Голос», а хитом 2024 года голосовавшие выбрали песню «Взгляни на небо» (Remix) от DJ DimixeR, Galibri & Mavik. Самым популярным блогом стал «Кулинарные Видео Рецепты от Калниной Натальи».

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#Марина Никишина#Общество#Контент#Соцсети
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