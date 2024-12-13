Пользователи «Одноклассников» назвали «Слово пацана» и «Голос» лучшим контентом

Фаворитом у пользователей «Одноклассников» среди всех выходивших на российском телевидении шоу стал проект «Голос», а хитом 2024 года голосовавшие выбрали песню «Взгляни на небо» (Remix) от DJ DimixeR, Galibri & Mavik. Самым популярным блогом стал «Кулинарные Видео Рецепты от Калниной Натальи».