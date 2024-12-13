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Posted 13 декабря, 14:38

Published 13 декабря, 14:38

Modified 13 декабря, 14:42

Updated 13 декабря, 14:42

Настасья Самбурская копит деньги на квартиру

Настасья Самбурская копит деньги на квартиру

13 декабря 2024, 14:38
Фото: 1MI.
Настасья Самбурская сейчас копит средства на покупку собственной квартиры. Таким откровением 37-летняя актриса поделилась с изданием WomanHit.ru.

Знаменитость также рассказала о планах на новогоднюю ночь, пишет Общественная служба новостей.

Фанаты считают, что сейчас артистка становится более закрытой. Она уже не делится деталями своей личной жизни, и может только рассказать о своих мечтах.

В ближайших планах у звезды — покупка квартиры. Настасья уже выбирает бюджетную недвижимость. При этом она отказалась от поездок за границу из-за высокого курса доллара.

Новый Год Самбурская будет отмечать в компании, однако пока четких планов нет. Актриса не стала уточнять, будет ли вместе с ней отмечать праздник ее молодой человек.

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#Марина Никишина#Спецпроекты#Знаменитости#Актриса
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