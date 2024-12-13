Настасья Самбурская копит деньги на квартиру

Posted 13 декабря, 14:38
Published 13 декабря, 14:38
Modified 13 декабря, 14:42
Updated 13 декабря, 14:42
Знаменитость также рассказала о планах на новогоднюю ночь, пишет Общественная служба новостей.
Фанаты считают, что сейчас артистка становится более закрытой. Она уже не делится деталями своей личной жизни, и может только рассказать о своих мечтах.
В ближайших планах у звезды — покупка квартиры. Настасья уже выбирает бюджетную недвижимость. При этом она отказалась от поездок за границу из-за высокого курса доллара.
Новый Год Самбурская будет отмечать в компании, однако пока четких планов нет. Актриса не стала уточнять, будет ли вместе с ней отмечать праздник ее молодой человек.