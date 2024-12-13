Энн Хэтэуэй хотела бы сыграть в продолжении «Дьявол носит Prada»

А вот по поводу сиквела «Дьявол носит Prada» никаких сообщений об участии голливутской звезды на сегодня нет. Ранее сообщалось, что, по информации некоторых СМИ, сюжет будет сконцентрирован не на персонаже Хэтэуэй Энди, а на Эмили, сыгранной Эмили Блант. Также на текущий момент нет информации, планируется ли вообще снимать продолжение картины. Однако, актеры из фильма 2006 года в последние месяцы подогревают слухи о начале работы над картиной.