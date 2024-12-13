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Posted 13 декабря, 09:51

Published 13 декабря, 09:51

Modified 13 декабря, 09:53

Updated 13 декабря, 09:53

Энн Хэтэуэй рассказала о желании сняться в сиквеле «Дьявол носит Prada»

Энн Хэтэуэй хотела бы сыграть в продолжении «Дьявол носит Prada»

13 декабря 2024, 09:51
Фото: Кадр из фильма «Дьявол носит Prada». Энн Хэтэуэй рассказала о желании сняться в сиквеле «Дьявол носит Prada»
Актриса рассказала, что больше остальных ей запомнились роли в кинофильма «Дьявол носит Prada» и «Как стать принцессой».

Портал peopletalk.ru сообщает, что актриса Энн Хэтэуэй, получившая «Оскар» за ленту «Отверженные», хотела бы принять участие в продолжении двух картин, сделавших её знаменитой. Речь идет о «Как стать принцессой» и «Дьявол носит Prada».

В беседе с изданием Women’s Wear Daily голливудская звезда призналась, что, несмотря на успешную карьеру и множество запоминающихся ролей, она с теплотой вспоминает свои дебютные картины. Хэтэуэй также сообщила, что хотела бы принять участие в их продолжениях.

Актриса вспоминает, что была совсем ребенком во время съемок «Как стать принцессой». На съемочной площадке данной картины она отпраздновала своё восемнадцатилетние. Также она была молодой девушкой во время съемок «Дьявол носит Prada». По её словам, съемочная группа каждой картины направляла её и заботилась о ней, в том числе и режиссеры картин Гарри Маршал и Дэвид Франкель.

На данный момент известно, что Энн Хэтэуэй сыграет в третьей части «Как стать принцессой», работа над которой начнется уже в ближайшее время. Напомним, что с момента премьеры второй части прошло уже двадцать лет.

А вот по поводу сиквела «Дьявол носит Prada» никаких сообщений об участии голливутской звезды на сегодня нет. Ранее сообщалось, что, по информации некоторых СМИ, сюжет будет сконцентрирован не на персонаже Хэтэуэй Энди, а на Эмили, сыгранной Эмили Блант. Также на текущий момент нет информации, планируется ли вообще снимать продолжение картины. Однако, актеры из фильма 2006 года в последние месяцы подогревают слухи о начале работы над картиной.

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#Андрей Степанов#Общество#Знаменитости#Кино
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