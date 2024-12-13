Disney снимет киноадаптацию мультфильма «Рапунцель: Запутанная история»

Posted 13 декабря, 06:33
Published 13 декабря, 06:33
Modified 13 декабря, 06:35
Updated 13 декабря, 06:35
Портал peopletalk.ru сообщает, что компания Disney начала работу над киноадаптацией своего хита «Рапунцель: Запутанная история». В данный момент идет переговорный процесс с Майклом Грейси, который снял картину «Величайший шоумен» от той же студии.
По информации издания Deadline, сюжет ленты не будет отходить от мультфильма, выпущенного в 2010 году. На сегодняшний день уже готов черновой вариант сценария, написанный Дженнифер Кейтин Робинсон, работавшей над фильмом «Тор: Любовь и гром». Также сценаристка сейчас занята сценарием ремейка «Я знаю, что вы сделали прошлым летом».
Остальные детали проекта держатся в секрете. Представители студии не разглашают даже имена актеров, которые сыграют главные роли в киноадаптации известного мультфильма. Однако ранее Закари Ливай, озвучивший в оригинале Флина Райдера, поделился своими пожеланиями по касту проекта. По его мнению, обаятельного бандита смог бы сыграть Тимоти Шаломе.
«Рапунцель: Запутанная история», ставший пятидесятым полнометражным мультипликационным фильмом студии Disney, вышел на экраны в ноябре 2010 года. Он оказался коммерчески успешным и собрал в прокате 592,5 миллиона долларов, что сделало его третьим самым кассовым мультфильмом в истории на тот момент. Он также вошел в десятку лучших фильмов по сборам в 2010 году. Анимационная лента имеет два продолжения — короткометражку «Рапунцель: Счастлива навсегда» и сериал «Рапунцель: Новая история».