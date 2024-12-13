Disney снимет киноадаптацию мультфильма «Рапунцель: Запутанная история»

«Рапунцель: Запутанная история», ставший пятидесятым полнометражным мультипликационным фильмом студии Disney, вышел на экраны в ноябре 2010 года. Он оказался коммерчески успешным и собрал в прокате 592,5 миллиона долларов, что сделало его третьим самым кассовым мультфильмом в истории на тот момент. Он также вошел в десятку лучших фильмов по сборам в 2010 году. Анимационная лента имеет два продолжения — короткометражку «Рапунцель: Счастлива навсегда» и сериал «Рапунцель: Новая история».