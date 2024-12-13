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Posted 13 декабря, 14:54

Published 13 декабря, 14:54

Modified 13 декабря, 14:56

Updated 13 декабря, 14:56

Актрисе Кристине Асмус сделали сложную операцию на травмированной ноге

Актрисе Кристине Асмус сделали сложную операцию на травмированной ноге

13 декабря 2024, 14:54
Фото: Изображение Midjourney.
Российская актриса Кристина Асмус поделилась информацией о сложной операции на колене, которую она недавно перенесла.

Кристина отметила, что хирургическая процедура длилась около четырех часов, а процесс её восстановления займет приблизительно 3-4 недели. Она также добавила, что в ходе операции врачи имплантировали ткань с её другой ноги. Об этом информирует «Общественная служба новостей».

Травма правого колена Асмус была связана с разрывом передней крестообразной связки и повреждением мениска.

«Дальше на костылях и гарцевать мне теперь в пикантных компрессионных чулках», — приводит издание слова актрисы.

Ранее также были сообщения о том, что Кристина с сарказмом отреагировала на слухи своих поклонников о предполагаемом романе с женатым коллегой.

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#Вадим Назаров#Здоровье#Знаменитости#Актриса
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