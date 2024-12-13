Актрисе Кристине Асмус сделали сложную операцию на травмированной ноге

Кристина отметила, что хирургическая процедура длилась около четырех часов, а процесс её восстановления займет приблизительно 3-4 недели. Она также добавила, что в ходе операции врачи имплантировали ткань с её другой ноги. Об этом информирует «Общественная служба новостей».