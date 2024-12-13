Актрисе Кристине Асмус сделали сложную операцию на травмированной ноге

Posted 13 декабря, 14:54
Published 13 декабря, 14:54
Modified 13 декабря, 14:56
Updated 13 декабря, 14:56
Кристина отметила, что хирургическая процедура длилась около четырех часов, а процесс её восстановления займет приблизительно 3-4 недели. Она также добавила, что в ходе операции врачи имплантировали ткань с её другой ноги. Об этом информирует «Общественная служба новостей».
Травма правого колена Асмус была связана с разрывом передней крестообразной связки и повреждением мениска.
«Дальше на костылях и гарцевать мне теперь в пикантных компрессионных чулках», — приводит издание слова актрисы.
Ранее также были сообщения о том, что Кристина с сарказмом отреагировала на слухи своих поклонников о предполагаемом романе с женатым коллегой.