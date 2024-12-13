Актер Ли Джон-джэ рассказал о новой части «Игры в кальмара»

Posted 13 декабря, 09:29
Published 13 декабря, 09:29
Modified 13 декабря, 09:29
Updated 13 декабря, 09:29
Участие в продолжении проекта оказалось уже не таким забавным. Если в первой части сериала персонаж Ги Хун, которого играл актер, был веселым и эмоциональным, то во второй части его уже переполняет мести, и шутить он не намерен.
Как отметил актер, это необычный опыт — попробовать себя в более серьезном образе.
Недавно режиссер «Игры в кальмара» (18+) поделился, что навело его на мысль снять продолжение сериала. По словам автора проекта, у него оставалась только одна небольшая зацепка для продолжения сюжетной линии.