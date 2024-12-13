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Posted 13 декабря, 09:29

Published 13 декабря, 09:29

Modified 13 декабря, 09:29

Updated 13 декабря, 09:29

Актер Ли Джон-джэ снимется в новой части «Игры в кальмара»

Актер Ли Джон-джэ рассказал о новой части «Игры в кальмара»

13 декабря 2024, 09:29
Фото: кадр YouTube. Актер Ли Джон-джэ снимется в новой части «Игры в кальмара»
Киноактер Ли Джон-джэ сообщил о кардинальных изменениях, которые произошли в его персонаже.

Участие в продолжении проекта оказалось уже не таким забавным. Если в первой части сериала персонаж Ги Хун, которого играл актер, был веселым и эмоциональным, то во второй части его уже переполняет мести, и шутить он не намерен.

Как отметил актер, это необычный опыт — попробовать себя в более серьезном образе.

Недавно режиссер «Игры в кальмара» (18+) поделился, что навело его на мысль снять продолжение сериала. По словам автора проекта, у него оставалась только одна небольшая зацепка для продолжения сюжетной линии.

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#Знаменитости#Кино
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