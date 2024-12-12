newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 декабря, 17:32

Published 12 декабря, 17:32

Modified 12 декабря, 17:36

Updated 12 декабря, 17:36

Юлию Пересильд назвали самой высокооплачиваемой актрисой в стране

Юлию Пересильд назвали самой высокооплачиваемой актрисой в стране

12 декабря 2024, 17:32
Фото: 1MI.
Юлия Пересильд — одна из самых высокооплачиваемых актрис в киноиндустрии. Как стало известно, стоимость одного ее съемочного дня составляет от 600 до 700 тыс рублей. Об этом сообщила ее коллега Агата Муцениеце в шоу «Сплетница».

По словам Муцениеце, Пересильд зарабатывает значительно больше, чем большинство других российских актрис. Несмотря на то, что проекты с ее участием могут приносить десятки миллионов, это все равно уступает заработкам коллег-мужчин. Как информирует «Общественная служба новостей», гонорары актеров по необъяснимым причинам выше. Например, Дмитрий Нагиев требует за съемку от миллиона рублей.

«Возьмем Александра Петрова и Любовь Аксенову. У них одинаковый уровень популярности. Но Петров всегда будет получать больше», — рассказала Муцениеце.

Юлия Пересильд окончила актерское отделение режиссерского факультета Российской академии театрального искусства и дебютировала в кино ролью Наташи Кублаковой в сериале «Участок» (2003). С тех пор она снималась в фильмах «Невеста», «Край», «Посадной», «Палач», «Битва за Севастополь» и многих других.

Широкую известность актриса приобрела после выхода картины «Вызов» — первого художественного фильма, снятого в космосе.

Читайте также:
Елизавету Боярскую утвердили на главную роль в кинофильме «Морозко»Кира Найтли решила больше не играть во франшизах после «Пиратов Карибского моря»Состоялась премьера фильма «Злая» с Арианой Гранде в главной роли
#Вадим Назаров#Знаменитости#Кино#Актриса
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика