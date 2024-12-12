Юлию Пересильд назвали самой высокооплачиваемой актрисой в стране

По словам Муцениеце, Пересильд зарабатывает значительно больше, чем большинство других российских актрис. Несмотря на то, что проекты с ее участием могут приносить десятки миллионов, это все равно уступает заработкам коллег-мужчин. Как информирует «Общественная служба новостей», гонорары актеров по необъяснимым причинам выше. Например, Дмитрий Нагиев требует за съемку от миллиона рублей.