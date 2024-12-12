Юлию Пересильд назвали самой высокооплачиваемой актрисой в стране

Posted 12 декабря, 17:32
Published 12 декабря, 17:32
Modified 12 декабря, 17:36
Updated 12 декабря, 17:36
По словам Муцениеце, Пересильд зарабатывает значительно больше, чем большинство других российских актрис. Несмотря на то, что проекты с ее участием могут приносить десятки миллионов, это все равно уступает заработкам коллег-мужчин. Как информирует «Общественная служба новостей», гонорары актеров по необъяснимым причинам выше. Например, Дмитрий Нагиев требует за съемку от миллиона рублей.
«Возьмем Александра Петрова и Любовь Аксенову. У них одинаковый уровень популярности. Но Петров всегда будет получать больше», — рассказала Муцениеце.
Юлия Пересильд окончила актерское отделение режиссерского факультета Российской академии театрального искусства и дебютировала в кино ролью Наташи Кублаковой в сериале «Участок» (2003). С тех пор она снималась в фильмах «Невеста», «Край», «Посадной», «Палач», «Битва за Севастополь» и многих других.
Широкую известность актриса приобрела после выхода картины «Вызов» — первого художественного фильма, снятого в космосе.