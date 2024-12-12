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Posted 12 декабря, 08:00

Published 12 декабря, 08:00

Modified 12 декабря, 08:03

Updated 12 декабря, 08:03

Селена Гомес довела до слез известного комика

Селена Гомес заставила расплакаться известного комика

12 декабря 2024, 08:00
Фото: кадр YouTube. Селена Гомес довела до слез известного комика
О Селене Гомес часто пишут в СМИ, что она непрофессиональна. Однако порой актриса даже чрезмерно убедительно играет свою роль. Это смог почувствовать на себе актер известных комедий Стив Мартин.

По словам Гомес, обычно у нее не возникает проблем, чтобы избавиться от негативных эмоций после определенной сцены. Однако один из монологов ее карьеры не только произвел сильное впечатление на саму актрису, но и довел до слез ее партнера по проекту Стива Мартина.

Гомес и Мартин снимались в детективе «Убийство в одном здании» (18+). Актриса, игравшая по сюжету мать Селены, вызвала у нее воспоминания о своей матери, и знаменитость расплакалась. Она почувствовала, как соскучилась по близкому человеку. От такой реакции артистки расплакался даже сам комик.

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