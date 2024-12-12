Селена Гомес заставила расплакаться известного комика

По словам Гомес, обычно у нее не возникает проблем, чтобы избавиться от негативных эмоций после определенной сцены. Однако один из монологов ее карьеры не только произвел сильное впечатление на саму актрису, но и довел до слез ее партнера по проекту Стива Мартина.