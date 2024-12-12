Селена Гомес заставила расплакаться известного комика

Posted 12 декабря, 08:00
Published 12 декабря, 08:00
Modified 12 декабря, 08:03
Updated 12 декабря, 08:03
По словам Гомес, обычно у нее не возникает проблем, чтобы избавиться от негативных эмоций после определенной сцены. Однако один из монологов ее карьеры не только произвел сильное впечатление на саму актрису, но и довел до слез ее партнера по проекту Стива Мартина.
Гомес и Мартин снимались в детективе «Убийство в одном здании» (18+). Актриса, игравшая по сюжету мать Селены, вызвала у нее воспоминания о своей матери, и знаменитость расплакалась. Она почувствовала, как соскучилась по близкому человеку. От такой реакции артистки расплакался даже сам комик.