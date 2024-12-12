Селена Гомес помолвлена с Бенни Бланко

Posted 12 декабря, 18:25
Published 12 декабря, 18:25
Modified 12 декабря, 18:27
Updated 12 декабря, 18:27
Как пишет Общественная служба новостей, звезда уже похвасталась перед своей многомиллионной аудиторией помолвочным кольцом и обстановкой, в которой получила предложение от возлюбленного. Подпись к фотографии гласит: «Навсегда начинается сейчас».
Звездная пара рассекретила свои отношения год назад. Влюбленные познакомились за несколько лет до того, как между ними вспыхнула искра. Так, они вместе создавали хиты поп-певицы Same Old Love (2015) и I Can’t Get Enough (2021).