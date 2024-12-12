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Posted 12 декабря, 18:25

Published 12 декабря, 18:25

Modified 12 декабря, 18:27

Updated 12 декабря, 18:27

Селена Гомес помолвлена с Бенни Бланко

Селена Гомес помолвлена с Бенни Бланко

12 декабря 2024, 18:25
Фото: Изображение Midjourney.
Фанаты Селены Гомес получили радостную новость. На личной странице в соцсети актриса и певица поделилась счастливым моментом своей жизни — рассказала о помолвке с продюсером Бенни Бланко.

Как пишет Общественная служба новостей, звезда уже похвасталась перед своей многомиллионной аудиторией помолвочным кольцом и обстановкой, в которой получила предложение от возлюбленного. Подпись к фотографии гласит: «Навсегда начинается сейчас».

Звездная пара рассекретила свои отношения год назад. Влюбленные познакомились за несколько лет до того, как между ними вспыхнула искра. Так, они вместе создавали хиты поп-певицы Same Old Love (2015) и I Can’t Get Enough (2021).

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