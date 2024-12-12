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Posted 12 декабря, 09:03

Published 12 декабря, 09:03

Modified 12 декабря, 09:03

Updated 12 декабря, 09:03

Ким Кардашьян приписывают роман с бизнесменом

Ким Кардашьян приписывают роман с бизнесменом

12 декабря 2024, 09:03
Фото: кадр YouTube. Ким Кардашьян приписывают роман с бизнесменом
Знаменитая бизнес-леди Ким Кардашьян принимает активное участие в кинопроектах, получает специальность юриста и занимается воспитанием детей. Не забывает знаменитость и о личной жизни.

Недавно в СМИ появилась информация, что Кардашьян встречается предпринимателем, занимающимся инвестициями в недвижимость. Новый возлюбленный Ким — непубличная личность.

Согласно другим источникам, знаменитость пока не намерена заводить серьезные отношения и хочет мимолетных романов.

Напомним, Кардашьян первый раз вышла замуж в девятнадцать лет за музыкального продюсера. Их брак продолжался до 2004 года. Спустя несколько лет знаменитость вышла замуж за баскетболиста Криса Хамфриса, но спустя примерно два с половиной месяца они расстались. В 2014 году Ким снова вышла замуж. На этот раз ее избранником стал рэпер Канье Уэст. Они воспитывают четверых детей. В 2022 году пара сообщила о расставании.

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