Ким Кардашьян приписывают роман с бизнесменом

Напомним, Кардашьян первый раз вышла замуж в девятнадцать лет за музыкального продюсера. Их брак продолжался до 2004 года. Спустя несколько лет знаменитость вышла замуж за баскетболиста Криса Хамфриса, но спустя примерно два с половиной месяца они расстались. В 2014 году Ким снова вышла замуж. На этот раз ее избранником стал рэпер Канье Уэст. Они воспитывают четверых детей. В 2022 году пара сообщила о расставании.