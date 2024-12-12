Елизавету Боярскую утвердили на главную роль в кинофильме «Морозко»

Posted 12 декабря, 15:16
Published 12 декабря, 15:16
Modified 12 декабря, 15:21
Updated 12 декабря, 15:21
Как пишет Общественная служба новостей, ссылаясь на портал kinonews.ru, также стало известно, что в каст кинопроекта вошел Кирилл Зайцев. Он известен широкой общественности как лауреат премии «Золотой орел» — кинокритики высоко оценили его работу над ролью Сергея Белова в картине «Движение вверх».
В переосмысленной адаптации «Морозко» Настя и Марфа будут дружить, что кардинально отличается от сюжета оригинальной сказки 1964 года.
Съемки стартовали под столицей, а в дальнейшем они планируют вестись в Карелии и Ленинградской области. На большом экране киносказка должна быть представлена 14 февраля 2026 года.
Фильм создается при участии государственного Фонда кино.