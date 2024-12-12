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Posted 12 декабря, 15:16

Published 12 декабря, 15:16

Modified 12 декабря, 15:21

Updated 12 декабря, 15:21

Елизавету Боярскую утвердили на главную роль в кинофильме «Морозко»

Елизавету Боярскую утвердили на главную роль в кинофильме «Морозко»

12 декабря 2024, 15:16
Фото: 1MI.
Заслуженная артистка РФ, актриса театра и кино Елизавета Боярская сейчас участвует в съемках современной кинематографической адаптации сказки «Морозко». Пока неизвестно, кого именно сыграет известная представительница актерской династии, но ей досталась одна из главных женских ролей.

Как пишет Общественная служба новостей, ссылаясь на портал kinonews.ru, также стало известно, что в каст кинопроекта вошел Кирилл Зайцев. Он известен широкой общественности как лауреат премии «Золотой орел» — кинокритики высоко оценили его работу над ролью Сергея Белова в картине «Движение вверх».

В переосмысленной адаптации «Морозко» Настя и Марфа будут дружить, что кардинально отличается от сюжета оригинальной сказки 1964 года.

Съемки стартовали под столицей, а в дальнейшем они планируют вестись в Карелии и Ленинградской области. На большом экране киносказка должна быть представлена 14 февраля 2026 года.

Фильм создается при участии государственного Фонда кино.

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