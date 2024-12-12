Елизавету Боярскую утвердили на главную роль в кинофильме «Морозко»

Как пишет Общественная служба новостей, ссылаясь на портал kinonews.ru, также стало известно, что в каст кинопроекта вошел Кирилл Зайцев. Он известен широкой общественности как лауреат премии «Золотой орел» — кинокритики высоко оценили его работу над ролью Сергея Белова в картине «Движение вверх».