Эль и Дакота Фаннинг рассказали, что сериал о Пэрис Хилтон находится на стадии разработки

Первые сообщения о том, что сестры Фаннинг выступят продюсерами телевизионной адаптации мемуаров Пэрис Хилтон, появились ещё в прошлом году. Однако съемки сериала до сих пор не начались, так как обе актрисы работали над несколькими прочими проектами. У Эль в этом году вышел фильм «Фрэнсис и Крестный отец», а в грядущем году на экранах появится картина «Сентиментальная ценность». Дакота же снялась в сериалах «Рипли» и «Идеальная пара», а также в картине «Смотрители». Также обе сестры работали над фильмом «Соловей», выход которого запланирован на 2025 год.