Эль и Дакота Фаннинг рассказали, что сериал о Пэрис Хилтон находится на стадии разработки

Posted 12 декабря, 07:00
Published 12 декабря, 07:00
Modified 12 декабря, 07:00
Updated 12 декабря, 07:00
Портал peopletalk.ru сообщает, что сестры Эль и Дакота Фаннинг станут продюсерами сериала, основанного на мемуарах светской львицы Пэрис Хилтон. Главный вопрос, который касается проекта, кто из сестер исполнит главную роль. Пока актрисы не раскрывают данный факт.
В беседе с Just Jared Эль отметила, что решение об исполнительнице главной роли ещё не принято, а её сестра Дакота добавила, что проект пока находится на стадии разработки. Большую ясность внесла Бриттани Кахан Уорд, которая тоже является продюсером готовящегося сериала. По её словам, данное решение будет зависеть от того, о каком этапе жизни звезды будет рассказывать проект.
Дакота Фаннинг также рассказала журналистам, что её больше всего интересует в истории Пэрис Хилтон. По словам актрисы, это подростковые травмы звезды и тот факт, что она стала первым инфлюенсером в начале нулевых и все трудности, которые связаны с этим.
Первые сообщения о том, что сестры Фаннинг выступят продюсерами телевизионной адаптации мемуаров Пэрис Хилтон, появились ещё в прошлом году. Однако съемки сериала до сих пор не начались, так как обе актрисы работали над несколькими прочими проектами. У Эль в этом году вышел фильм «Фрэнсис и Крестный отец», а в грядущем году на экранах появится картина «Сентиментальная ценность». Дакота же снялась в сериалах «Рипли» и «Идеальная пара», а также в картине «Смотрители». Также обе сестры работали над фильмом «Соловей», выход которого запланирован на 2025 год.