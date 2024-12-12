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Posted 12 декабря, 11:38

Published 12 декабря, 11:38

Modified 12 декабря, 11:40

Updated 12 декабря, 11:40

Джаред Лето и Аль Пачино сыграют в новом триллере «Убийство»

Джаред Лето и Аль Пачино сыграют в фильме об убийстве Кеннеди

12 декабря 2024, 11:38
Фото: wikipedia.org. Джаред Лето и Аль Пачино сыграют в новом триллере «Убийство»
Отмечается, что сейчас соглашение между студией и актерами находится на стадии заключения.

Портал peopletalk.ru сообщает, что к актерской команде нового фильма «Убийство» от режиссера Барри Левинсона, получившего Оскар за ленту «Человек дождя», присоединятся Джаред Лето и Аль Пачино. Компанию им составят Джессика Честейн, Брендан Фрейзер и Брайан Крэнстон.

Лента в жанре нуар расскажет о известном криминальном репортере Дороти Килгаллен, которую сыграет Честейн. Девушка уверена, что Ли Харви Освальд не мог действовать в одиночку. Журналистка попытается найти настоящего убийцу американского президента, использовав все возможные связи и влияние.

Примечательно, что над картиной работают сразу пять лауреатов Оскара. Помимо режиссера Барри Левинсона, получившего премию в 1989 году, самой престижной кинопремии удостоены Аль Пачино (за роль в фильме «Запах женщины» в 1993 году), Джаред Лето (за фильм «Даллаский клуб покупателей» в 2014 году), Брендан Фрейзер (за главную роль в фильме «Кит» в 2023 году) и Джессика Честейн (за фильм «Глаза Тэмми Фэй» в 2022 году). Брайан Крэнстон, известный по роли Уолтера Уайта в сериале «Во все тяжкие», был лишь номинирован на Оскар в 2016 году за роль в фильме «Трамбо», но тогда его обошел Леонардо Ди Каприо.

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#Андрей Степанов#Общество#Знаменитости#Кино
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