Джаред Лето и Аль Пачино сыграют в фильме об убийстве Кеннеди

Примечательно, что над картиной работают сразу пять лауреатов Оскара. Помимо режиссера Барри Левинсона, получившего премию в 1989 году, самой престижной кинопремии удостоены Аль Пачино (за роль в фильме «Запах женщины» в 1993 году), Джаред Лето (за фильм «Даллаский клуб покупателей» в 2014 году), Брендан Фрейзер (за главную роль в фильме «Кит» в 2023 году) и Джессика Честейн (за фильм «Глаза Тэмми Фэй» в 2022 году). Брайан Крэнстон, известный по роли Уолтера Уайта в сериале «Во все тяжкие», был лишь номинирован на Оскар в 2016 году за роль в фильме «Трамбо», но тогда его обошел Леонардо Ди Каприо.