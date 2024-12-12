Бывшим супругам Питту и Джоли предложили 60 миллионов долларов за совместную съемку

Во время беседы с изданием The Post Росснер рассказал про свою будущую работу, которую он уже окрестил главным проектом в его жизни. Фильм будет основан на реальных событиях и будет посвящен истории любви во время Второй мировой войны. Режиссер хотел бы, чтобы Питт сыграл владельца отеля Эммануэля Мартинеса, а Джоли — его любовницу по имени Эмму Дигард. Росснер сообщил, что в фильме будут любовные сцены, которые будут весьма откровенными, но без непристойностей.