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Posted 12 декабря, 06:00

Published 12 декабря, 06:00

Modified 12 декабря, 06:00

Updated 12 декабря, 06:00

Брэду Питту и Анджелине Джоли предложили 60 млн долларов за совместную съемку

Бывшим супругам Питту и Джоли предложили 60 миллионов долларов за совместную съемку

12 декабря 2024, 06:00
Фото: Кадр из фильма «Мистер и миссис Смит». Брэду Питту и Анджелине Джоли предложили 60 млн долларов за совместную съемку
Фанаты давно уже ждут воссоединения некогда одной из самых обсуждаемых пар Голливуда хотя бы на экране.

Портал peopletalk.ru сообщает, что режиссер Дэнни Росснер, снявший комедию «Шестой элемент» и боевик «Ультиматум» с Халком Хоганом в главной роли, хотел бы увидеть в своей новой работе воссоединение звездной пары Брэда Питта и Анджелины Джоли. Он готов заплатить бывшим супругам, которые до сих пор судятся между собой, шестьдесят миллионов долларов.

Во время беседы с изданием The Post Росснер рассказал про свою будущую работу, которую он уже окрестил главным проектом в его жизни. Фильм будет основан на реальных событиях и будет посвящен истории любви во время Второй мировой войны. Режиссер хотел бы, чтобы Питт сыграл владельца отеля Эммануэля Мартинеса, а Джоли — его любовницу по имени Эмму Дигард. Росснер сообщил, что в фильме будут любовные сцены, которые будут весьма откровенными, но без непристойностей.

При этом, режиссер не планирует разделить данную сумму поровну. По его мнению, Брэд Питт должен получить 40 миллионов, а его бывшая супруга — 20.

Напомним, что в прошлом месяце появились сообщения о том, что Анджелина Джоли испытывает серьезные финансовые трудности из-за регулярных судов со своим бывшим мужем. По информации источников, она даже вынуждена продавать коллекционные автомобили и драгоценности. Питт и Джоли судятся из-за винодельни Шато Мираваль, свою долю в которой Анджелина продала без согласия бывшего супруга.

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#Андрей Степанов#Общество#Знаменитости#Кино
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