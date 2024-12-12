Бывшим супругам Питту и Джоли предложили 60 миллионов долларов за совместную съемку

Posted 12 декабря, 06:00
Published 12 декабря, 06:00
Modified 12 декабря, 06:00
Updated 12 декабря, 06:00
Портал peopletalk.ru сообщает, что режиссер Дэнни Росснер, снявший комедию «Шестой элемент» и боевик «Ультиматум» с Халком Хоганом в главной роли, хотел бы увидеть в своей новой работе воссоединение звездной пары Брэда Питта и Анджелины Джоли. Он готов заплатить бывшим супругам, которые до сих пор судятся между собой, шестьдесят миллионов долларов.
Во время беседы с изданием The Post Росснер рассказал про свою будущую работу, которую он уже окрестил главным проектом в его жизни. Фильм будет основан на реальных событиях и будет посвящен истории любви во время Второй мировой войны. Режиссер хотел бы, чтобы Питт сыграл владельца отеля Эммануэля Мартинеса, а Джоли — его любовницу по имени Эмму Дигард. Росснер сообщил, что в фильме будут любовные сцены, которые будут весьма откровенными, но без непристойностей.
При этом, режиссер не планирует разделить данную сумму поровну. По его мнению, Брэд Питт должен получить 40 миллионов, а его бывшая супруга — 20.
Напомним, что в прошлом месяце появились сообщения о том, что Анджелина Джоли испытывает серьезные финансовые трудности из-за регулярных судов со своим бывшим мужем. По информации источников, она даже вынуждена продавать коллекционные автомобили и драгоценности. Питт и Джоли судятся из-за винодельни Шато Мираваль, свою долю в которой Анджелина продала без согласия бывшего супруга.