newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 декабря, 16:12

Published 11 декабря, 16:12

Modified 11 декабря, 16:16

Updated 11 декабря, 16:16

Жуков попросил Бастрыкина решить вопрос с блокировкой фильма «Руки вверх»

Жуков попросил Бастрыкина решить вопрос с блокировкой фильма «Руки вверх»

11 декабря 2024, 16:12
Фото: 1MI.
Певец Сергей Жуков, который стоит у истоков группы «Руки вверх» как автор текстов, композитор и певец, принял решение попросить содействия у главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Жуков в течение многих лет судится за право на песни своей группы.

Как пишет Общественная служба новостей, ссылаясь на агентство ТАСС, Жуков в своем обращении заручился поддержкой «Первого музыкального издательства». Документ уже передали в СК РФ и председателю Верховного суда России Ирине Подносовой. Помимо этого, три иска решено было направить в столичный Арбитраж с целью признания прав на записанные песни и получения возможности исполнять их вживую.

В обращении Жуков называет себя реальным правообладателем обширного музыкального материала и законопослушным участником индустрии. Он указывает на неправомерные действия Андрея Черкасова, руководящего музыкальным издательством «Джем». Отношение к нему Черкасова известный музыкант считает произволом и самоуправством.

В направленном в Следком РФ документе прописано, что по указанию Черкасова были заблокированы онлайн-ресурсы, на которых размещались песни «Руки вверх». Последние несколько лет «Джем» претендует на интеллектуальные права музыкального архива группы, что Жуков оценивает как банальное «рейдерство».

Противостояние двух сторон вышло на новый уровень после премьеры фильма-биографии «Руки вверх» на стриминговых платформах. Поверенные лица Черкасова решили взыскать с Жукова 10 миллионов рублей. При этом в качестве истца выступило не само издательство, а компания, которой владеет жена Черкасова.

В обращении Жукова прописано, что последний на сегодня иск попал в суд после того, как в конце осени было заведено уголовное дело о фальсификации документов, которые якобы подтверждают права «Джема» на песни «Руки вверх». Сергей Жуков в данном разбирательстве получил статус потерпевшего.

Ранее «Кинопоиск» удалил кинокартину «Руки вверх», исполняя предписание Роскомнадзора из-за разбирательств правообладателей в суде, на фоне вызванных таким конфликтом обеспечительных мер.

#Марина Никишина#Знаменитости#Следственный комитет#Певец
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика