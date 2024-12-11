Жуков попросил Бастрыкина решить вопрос с блокировкой фильма «Руки вверх»

Как пишет Общественная служба новостей, ссылаясь на агентство ТАСС, Жуков в своем обращении заручился поддержкой «Первого музыкального издательства». Документ уже передали в СК РФ и председателю Верховного суда России Ирине Подносовой. Помимо этого, три иска решено было направить в столичный Арбитраж с целью признания прав на записанные песни и получения возможности исполнять их вживую.