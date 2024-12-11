Волочкова посчитала аукцион Большого театра по продаже билетов мошенничеством

Posted 11 декабря, 16:03
Published 11 декабря, 16:03
Modified 11 декабря, 16:09
Updated 11 декабря, 16:09
Как пишет Общественная служба новостей, ссылаясь на издание Абзац, артистка упомянула, что на таком аукционе два билета продали за 400 тысяч рублей. Волочкова уверена, что театр сначала выкупил билеты сам у себя, а после перепродал их по необоснованно дорогой стоимости.
Анастасия считает, что даже перепродажа билетов спекулянтами около Большого — более этичная для культурного заведения практика. Она рассказала изданию, что администрация театра недобросовестно осуществляет продажу билетов через общество ООО «Чёрный билет», где цена каждой позиции начинается от 60 тысяч рублей. Балерина назвала такую политику продажи билетов беспределом и безумием.
Однако никакой информации о компании, которую упоминала Волочкова, в открытых источниках не было найдено.