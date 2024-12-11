Волочкова посчитала аукцион Большого театра по продаже билетов мошенничеством

Как пишет Общественная служба новостей, ссылаясь на издание Абзац, артистка упомянула, что на таком аукционе два билета продали за 400 тысяч рублей. Волочкова уверена, что театр сначала выкупил билеты сам у себя, а после перепродал их по необоснованно дорогой стоимости.