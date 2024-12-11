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Posted 11 декабря, 09:01

Published 11 декабря, 09:01

Modified 11 декабря, 09:03

Updated 11 декабря, 09:03

Дом Стэна Ли в Лос-Анджелесе выставили на продажу за 8,8 миллионов долларов

Коттедж Стэна Ли можно купить за 8,8 миллионов долларов

11 декабря 2024, 09:01
Фото: Изображение Midjourney. Дом Стэна Ли в Лос-Анджелесе выставили на продажу за 8,8 миллионов долларов
В Лос-Анджелесе выставили на продажу особняк автора комиксов, статуи человека-паука из которого можно приобрести отдельно.

Портал peopletalk.ru сообщает, что дом автора комиксов Стэна Ли, ушедшего из жизни шесть лет назад, выставили на продажу за 8,8 миллионов долларов. Особняк имеет три спальни, гостиную с камином, кухню, семь ванных комнат, спа-зону, сауну, бассейн и кинотеатр. Также на прилегающей территории есть гостевой домик.

Отличительной чертой дома автора многих известных персонажей Marvel являются три фигуры Человека-паука во весь рост. Особую ценность им придает тот факт, что на каждой из них имеется автограф автора. Примечательно, что их можно как купить вместе с коттеджем, так и отдельно.

Стэн Ли является создателем многих известнейших персонажей в комиксах Marvel. Из-под его пера вышли Человек-паук, Халк, Люди Икс, Фантастическая четверка, Сорвиголова и многие другие. В качестве благодарности за вклад в компанию, создатели киновселенной Marvel написали в каждом фильме по небольшой роли для автора. Таким образом он снялся более чем в тридцати фильмах о героях комиксов, выходивших с 2000 по 2019 год. Писатель умер в ноябре 2018 года от сердечной недостаточности в возрасте 95 лет.

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#Андрей Степанов#Общество#Знаменитости
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