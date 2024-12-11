Коттедж Стэна Ли можно купить за 8,8 миллионов долларов

Posted 11 декабря, 09:01
Published 11 декабря, 09:01
Modified 11 декабря, 09:03
Updated 11 декабря, 09:03
Портал peopletalk.ru сообщает, что дом автора комиксов Стэна Ли, ушедшего из жизни шесть лет назад, выставили на продажу за 8,8 миллионов долларов. Особняк имеет три спальни, гостиную с камином, кухню, семь ванных комнат, спа-зону, сауну, бассейн и кинотеатр. Также на прилегающей территории есть гостевой домик.
Отличительной чертой дома автора многих известных персонажей Marvel являются три фигуры Человека-паука во весь рост. Особую ценность им придает тот факт, что на каждой из них имеется автограф автора. Примечательно, что их можно как купить вместе с коттеджем, так и отдельно.
Стэн Ли является создателем многих известнейших персонажей в комиксах Marvel. Из-под его пера вышли Человек-паук, Халк, Люди Икс, Фантастическая четверка, Сорвиголова и многие другие. В качестве благодарности за вклад в компанию, создатели киновселенной Marvel написали в каждом фильме по небольшой роли для автора. Таким образом он снялся более чем в тридцати фильмах о героях комиксов, выходивших с 2000 по 2019 год. Писатель умер в ноябре 2018 года от сердечной недостаточности в возрасте 95 лет.