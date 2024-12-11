Коттедж Стэна Ли можно купить за 8,8 миллионов долларов

Стэн Ли является создателем многих известнейших персонажей в комиксах Marvel. Из-под его пера вышли Человек-паук, Халк, Люди Икс, Фантастическая четверка, Сорвиголова и многие другие. В качестве благодарности за вклад в компанию, создатели киновселенной Marvel написали в каждом фильме по небольшой роли для автора. Таким образом он снялся более чем в тридцати фильмах о героях комиксов, выходивших с 2000 по 2019 год. Писатель умер в ноябре 2018 года от сердечной недостаточности в возрасте 95 лет.