Кологривый рассказал, что его съемочный день стоит от 250 тысяч рублей

Posted 11 декабря, 10:00
Published 11 декабря, 10:00
Modified 11 декабря, 10:00
Updated 11 декабря, 10:00
Портал peopletalk.ru сообщает, что актер Никита Кологривый стал гостем подкаста «За деньги». Там он впервые высказался по поводу райдера, который попал в Сеть в ноябре этого года. Никита рассказал, что среди требований присутствует кола и охрана.
Актер также рассказал, что его рекламные гонорары значительно меньше 12 миллионов рублей, как сообщалось в опубликованном райдере. Он сообщил, что получает за рекламу, в зависимости от заказчика, не более 7-8 миллионов. Звезда «Слово пацана» также сообщил, что съемочный день в кино стоит от 250 тысяч рублей, но в данном вопросе важен именно сам проект.
Кологривый отметил, что подобными вопросами занимается его менеджер. Самому артисту необходимо довериться тем, с кем он планирует работать, и подготовиться к роли. Однако, по словам актера, если где-то нужно сниматься без гонорара, то он готов на это. Он рассказал, что редко заказывает на съемочную площадку еду из ресторанов и доволен тем, что приносят в его вагончик. Также Кологривый сам оплачивает vip-зал в аэропортах.
Гость подкаста также прокомментировал информацию из некоторых СМИ, в которой говорилось о том, что летает он только на «Суперджетах», по его словам, летает он на всём, но предпочитает всё-таки поезда, а также боится машин. Свой выбор в пользу поездов он объяснил тем, что приходится проходить меньше инстанций и есть возможность избежать людей. Для этого он выкупает вагон СВ.
Кологривый добавил, что иногда, если бюджет заказчика не позволяет, то может сам оплатить бизнес-класс или иные условия. Однако, его сильно разочаровывают ситуации, когда заказчик не выполняет свои обещания. В таких случаях он озвучивает свое недовольство.