Кологривый рассказал, что его съемочный день стоит от 250 тысяч рублей

Кологривый отметил, что подобными вопросами занимается его менеджер. Самому артисту необходимо довериться тем, с кем он планирует работать, и подготовиться к роли. Однако, по словам актера, если где-то нужно сниматься без гонорара, то он готов на это. Он рассказал, что редко заказывает на съемочную площадку еду из ресторанов и доволен тем, что приносят в его вагончик. Также Кологривый сам оплачивает vip-зал в аэропортах.