Оригинальные идеи зимних букетов

Posted 10 декабря, 12:34
Published 10 декабря, 12:34
Modified 10 декабря, 12:36
Updated 10 декабря, 12:36
Вы можете заказывать классические розы в Санкт-Петербурге, авторские композиции, интересные варианты с декором. Главное правильно выбрать сервис доставки — им может стать Flomarket, международная компания по доставке букетов. Она присутствует на рынке с 2012 года и имеет репутацию проверенного партнера.
Зима — особенное время года, у которого своя атмосфера. Она находит отражение и в тематических зимних букетах. Хотите выбрать что-то оригинальное? Тогда вам понравятся идеи далее.
Используются ягоды рябины, гиперикума или калины как яркие акценты. Они добавят цвет и текстуру, подчеркивают торжественность. Красные ягоды напоминают новогодние украшения и создают контраст с белыми и зелеными элементами.
Воспользуйтесь натуральными элементами, ассоциирующимися с лесом и зимой — например, хлопком, лилиями, еловыми ветками, белыми тюльпанами. Шишки можно оставить в натуральном виде или покрасить в серебряный или золотой цвет для получения эффекта инея. Тюльпаны и лилии можно заказать в компании Flomarket.
Главная идея состоит в эффектном сочетании сезонных деталей, мягкой текстуры и пастельных оттенков. В состав букета могут входить:
Получается легкий и нежный букет, идеально подходящий для романтических зимних мероприятий.
Для его создания вам потребуется минимум элементов, а главный акцент будет делаться на формы и текстуры. Композицию составляйте из сухоцвета, сосновых веточек, хлопка, белых ранункулюсов. Простота композиции подчеркивает природную красоту материалов.
Для создания налета роскоши и эксклюзивности подходят яркие цветы, эффектные металлизированные элементы. Основные составляющие композиций:
Идеальный вариант для корпоративов, зимних дней рождений и других праздников. Как видите, привычные бутоны орхидей, лилий или роз могут заиграть по-новому в соответствующем сопровождении. Заказывайте свежие стебли, и композиция простоит максимально долго.