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Posted 10 декабря, 12:34

Published 10 декабря, 12:34

Modified 10 декабря, 12:36

Updated 10 декабря, 12:36

Оригинальные идеи зимних букетов

Оригинальные идеи зимних букетов

10 декабря 2024, 12:34
Фото: 1MI. Оригинальные идеи зимних букетов
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Зимние букеты — не просто композиции из цветов, а отражение волшебной атмосферы холодного времени года. Они отличаются нестандартными материалами в составе, яркими сезонными акцентами и глубокими тонами.

Вы можете заказывать классические розы в Санкт-Петербурге, авторские композиции, интересные варианты с декором. Главное правильно выбрать сервис доставки — им может стать Flomarket, международная компания по доставке букетов. Она присутствует на рынке с 2012 года и имеет репутацию проверенного партнера.

Оригинальные тематические идеи букетов

Зима — особенное время года, у которого своя атмосфера. Она находит отражение и в тематических зимних букетах. Хотите выбрать что-то оригинальное? Тогда вам понравятся идеи далее.

Букет с зимними ягодами

Используются ягоды рябины, гиперикума или калины как яркие акценты. Они добавят цвет и текстуру, подчеркивают торжественность. Красные ягоды напоминают новогодние украшения и создают контраст с белыми и зелеными элементами.

Зимний лес

Воспользуйтесь натуральными элементами, ассоциирующимися с лесом и зимой — например, хлопком, лилиями, еловыми ветками, белыми тюльпанами. Шишки можно оставить в натуральном виде или покрасить в серебряный или золотой цвет для получения эффекта инея. Тюльпаны и лилии можно заказать в компании Flomarket.

Снежная пастель

Главная идея состоит в эффектном сочетании сезонных деталей, мягкой текстуры и пастельных оттенков. В состав букета могут входить:

  • белые анемоны,
  • пыльно-розовые розы;
  • серый лист брунии,
  • пыльца сухоцветов.

Получается легкий и нежный букет, идеально подходящий для романтических зимних мероприятий.

Скандинавский минимализм

Для его создания вам потребуется минимум элементов, а главный акцент будет делаться на формы и текстуры. Композицию составляйте из сухоцвета, сосновых веточек, хлопка, белых ранункулюсов. Простота композиции подчеркивает природную красоту материалов.

Гламур

Для создания налета роскоши и эксклюзивности подходят яркие цветы, эффектные металлизированные элементы. Основные составляющие композиций:

  • еловые ветки,
  • золотые шишки,
  • орхидеи белого цвета,
  • серебристая лента.

Идеальный вариант для корпоративов, зимних дней рождений и других праздников. Как видите, привычные бутоны орхидей, лилий или роз могут заиграть по-новому в соответствующем сопровождении. Заказывайте свежие стебли, и композиция простоит максимально долго.

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