Эмили Блант рассказала, что была бы рада продолжению «Дьявол носит Prada»

Блант появилась на мероприятии In Conversation With, где у неё спросили, действительно ли планируется снимать продолжение картины о работе популярного модного журнала. Она отметила, что подобные слухи действительно есть и вокруг фильма «что-то бурлит». Актриса призналась, что не знает, может ли она что-то подтвердить, но все были бы рады, если бы работа над продолжением действительно началась.