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Posted 10 декабря, 04:00

Published 10 декабря, 04:00

Modified 10 декабря, 04:00

Updated 10 декабря, 04:00

Эмили Блант прокомментировала слухи по поводу сиквела «Дьявол носит Prada»

Эмили Блант рассказала, что была бы рада продолжению «Дьявол носит Prada»

10 декабря 2024, 04:00
Фото: кадр из фильма. Эмили Блант прокомментировала слухи по поводу сиквела «Дьявол носит Prada»
Слухи о том, что в ближайшее время начнутся съемки продолжения известного фильма, ходят уже несколько месяцев.

Портал peopletalk.ru сообщает, что Эмили Блант на одном из мероприятий прокомментировала слухи о съемках продолжения фильма «Дьявол носит Prada», которого фанаты ждут уже довольно давно.

Блант появилась на мероприятии In Conversation With, где у неё спросили, действительно ли планируется снимать продолжение картины о работе популярного модного журнала. Она отметила, что подобные слухи действительно есть и вокруг фильма «что-то бурлит». Актриса призналась, что не знает, может ли она что-то подтвердить, но все были бы рады, если бы работа над продолжением действительно началась.

Несколько месяцев назад зарубежные СМИ даже публиковали возможный сюжет второй части «Дьявол носит Prada». По их информации в новом фильме издание Миранды Пристли, которую играет Мэрил Стрип, будет находиться в тяжелом состоянии. Поэтому она будет вынуждена обратиться к своей бывшей помощнице Эмили, сыгранной Эмили Блант, которая теперь возглавляет успешную рекламную компанию. Об участии в продолжении Энн Хэтэуэй, сыгравшей в фильме 2006 года главную роль, не сообщается.

Ранее о возможном продолжении «Дьявол носит Prada» спросили Стэнли Туччи, сыгравшего в фильме роль креативного директора Найджела. Актер отметил, что пока не может ответить на вопросы о второй части. До этого, в интервью одну из изданий Туччи рассказывал, что хотел бы вернуться к роли Найджела.

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#Общество#Знаменитости#Кино
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