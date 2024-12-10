Дэниел Крейг был очень опустошен после роли Джеймса Бонда

По словам Крейга, он был так измотан ролью Бонда, что ему пришлось потратить полгода на эмоциональное восстановление. Он отметил, что стал звездой после выхода «Казино Рояль», и киностудии хотели видеть его в своих картинах. Так как актеры часто на продолжительное время остаются без работы, поэтому Крейг принимал эти предложения. Ценой этого стало эмоциональное опустошение, в результате которого после выхода «Не время умирать» ему потребовалось почти полгода, чтобы восстановиться. Британский актер пояснил, что всегда считал, что жизнь должна быть на первом месте. Однако на какое-то время у него на первое место вышла работа, что и вымотало исполнителя роли Бонда.