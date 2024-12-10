Дэниел Крейг был очень опустошен после роли Джеймса Бонда

Posted 10 декабря, 07:00
Published 10 декабря, 07:00
Modified 10 декабря, 07:00
Updated 10 декабря, 07:00
Дэниел Крейг, исполнивший роль Джеймса Бонда в последних на данный момент фильмах «Бондианы», в беседе с The Sunday Times рассказал, что чувствовал себя опустошенным, когда играл британского шпиона. Об этом пишет портал peopletalk.ru.
По словам Крейга, он был так измотан ролью Бонда, что ему пришлось потратить полгода на эмоциональное восстановление. Он отметил, что стал звездой после выхода «Казино Рояль», и киностудии хотели видеть его в своих картинах. Так как актеры часто на продолжительное время остаются без работы, поэтому Крейг принимал эти предложения. Ценой этого стало эмоциональное опустошение, в результате которого после выхода «Не время умирать» ему потребовалось почти полгода, чтобы восстановиться. Британский актер пояснил, что всегда считал, что жизнь должна быть на первом месте. Однако на какое-то время у него на первое место вышла работа, что и вымотало исполнителя роли Бонда.
Журналисты также попросили Крейга прокомментировать слухи о том, кто может заменить его в роли британского шпиона. Он отметил, что люди постоянно задают ему этот вопрос, однако Крейг, по его собственным словам, стал «ворчливым старикашкой», поэтому всегда отвечает, что ему всё равно.
Тем не менее, в этот раз актер признался, что это глубоко его волнует, и ему небезразлично, куда идет «Бондиана», потому что он любит продюсеров Барбару Брокколи и Майкла Джи Уилсона и желает удачи. Однако теперь будущее франшизы никак с ним не связано.
Напомним, что Дэниел Крейг сыграл в пяти фильмах про Джеймса Бонда, сменив в данной роли Пирса Броснана. Крейг является рекордсменом по продолжительности исполнения данной роли — фильмы с ним выходили на протяжении 15 лет.