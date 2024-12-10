Бен Аффлек не намерен создавать новую семью после развода

Posted 10 декабря, 09:09
Published 10 декабря, 09:09
Modified 10 декабря, 09:11
Updated 10 декабря, 09:11
По словам инсайдера, это только слухи. Актер сосредоточил все силы на работе и участии в проектах. Также он приспосабливается к холостяцкому образу жизни. Все свободное время о посвящает детям, мыслям о работе и о себе.
Экс-супруга актера Дженнифер Лопес тоже хочет начать новый этап жизни. Напомним, пара развелась в апреле 2024 года. Никто из них не комментировал причины такого решения. В информационном пространстве распространились слухи, что брак распался из-за разных жизненных представлений супругов.