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Posted 10 декабря, 09:09

Published 10 декабря, 09:09

Modified 10 декабря, 09:11

Updated 10 декабря, 09:11

Бен Аффлек не намерен создавать новую семью после развода

Бен Аффлек не намерен создавать новую семью после развода

10 декабря 2024, 09:09
Фото: sheknows.com. Бен Аффлек не намерен создавать новую семью после развода
После того, как стало известно о разводе Бена Аффлека со своей супругой, известной голливудской актрисой Дженнифер Лопес, фанаты стали приписывать актеру новые романы, в том числе с Дженнифер Гарнер. Напомним, ранее Аффлек был женат на этой актрисе.

По словам инсайдера, это только слухи. Актер сосредоточил все силы на работе и участии в проектах. Также он приспосабливается к холостяцкому образу жизни. Все свободное время о посвящает детям, мыслям о работе и о себе.

Экс-супруга актера Дженнифер Лопес тоже хочет начать новый этап жизни. Напомним, пара развелась в апреле 2024 года. Никто из них не комментировал причины такого решения. В информационном пространстве распространились слухи, что брак распался из-за разных жизненных представлений супругов.

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#Знаменитости#Кино
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