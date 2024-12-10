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Posted 10 декабря, 05:00

Published 10 декабря, 05:00

Modified 10 декабря, 05:00

Updated 10 декабря, 05:00

Анжелина Джоли рассказала о намерении заняться похоронным бизнесом до карьеры в кино

Анджелина Джоли сообщила, что могла бы заниматься похоронным бизнесом вместо кино

10 декабря 2024, 05:00
Фото: wikipedia.org. Анжелина Джоли рассказала о намерении заняться похоронным бизнесом до карьеры в кино
Актриса на одном из вечерних шоу отметила, что раньше считала похоронный бизнес отличной карьерой для себя.

Портал peopletalk.ru сообщает, что Анджелина Джоли в рамках продвижения нового фильма «Мария» посетила шоу Джими Феллона. Актриса пришла на выпуск босая. По её словам, за день до съемок она сломала палец на ноге, поэтому не смогла подобрать удобную обувь и решила прийти босиком. Во время разговора ведущий узнал, как могла бы развиваться карьера звезды, если бы она не начала сниматься в кино.

Феллон поинтересовался, действительно ли Джоли до начала кинокарьеры училась на управляющего бюро похоронных услуг. Актриса подтвердила данный факт из своей биографии. Она призналась, что выбрала этот путь после смерти своего деда. Дело в том, что Джоли не боится смерти, и в таком бизнесе ей было комфортно. В тот момент она подумала, что это могло бы быть отличной карьерой для неё, так как Джоли могла «кое-что сделать» в похоронном бизнесе.

Также Феллон обсудил с Джоли будущее её детей. По словам актрисы, некоторые из них, например, Шайло, предпочитают уединение, но другие хотели бы работать за кадром. Голливудская звезда подчеркнула, что уважает стремление детей к уединению, так как регулярно находиться в центре внимания и в объективах папарацци не было их собственным выбором.

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#Андрей Степанов#Общество#Знаменитости
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