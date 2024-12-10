Анджелина Джоли сообщила, что могла бы заниматься похоронным бизнесом вместо кино

Феллон поинтересовался, действительно ли Джоли до начала кинокарьеры училась на управляющего бюро похоронных услуг. Актриса подтвердила данный факт из своей биографии. Она призналась, что выбрала этот путь после смерти своего деда. Дело в том, что Джоли не боится смерти, и в таком бизнесе ей было комфортно. В тот момент она подумала, что это могло бы быть отличной карьерой для неё, так как Джоли могла «кое-что сделать» в похоронном бизнесе.