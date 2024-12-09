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Posted 9 декабря, 19:53

Published 9 декабря, 19:53

Modified 9 декабря, 20:04

Updated 9 декабря, 20:04

Почему «Щелкунчик» стал культурным символом Нового года

Почему «Щелкунчик» стал культурным символом Нового года

9 декабря 2024, 19:53
Фото: 1MI.
Среди москвичей и гостей столицы при обсуждении новогоднего досуга все чаще всплывает тема о балете «Щелкунчик» в Большом театре. Билеты на такое представление достать практически невозможно, а цены на них бьют все рекорды. Почему же люди так стремятся попасть на этот балет?

Общественная служба новостей провела анализ такого феномена.

История балета

В 1816 году вышла повесть-сказка Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король», достаточно быстро полюбившаяся читателям. Но особой популярности истории о Щелкунчике удалось добиться в 1892-м году — когда в Мариинском театре начали ставить балет Петра Чайковского в двух актах на либретто Мариуса Петипа. Почти через три десятилетия постановка вошла в репертуар Большого театра, а с 1927 года ее начали ставить и за рубежом. В 1944 году балет был впервые представлен в США, что помогло ему получить широкую мировую популярность.

В послевоенное время «Щелкунчик» начали на постоянной основе ставить в зимнее время, а в 1960-х годах формируются традиция посещать билет на новогодних праздниках не только в двух столицах, но и по всей России. Так балет понемногу превратился в настоящий новогодний символ.

Популярность «Щелкунчика» сегодня

Сейчас билеты в Большой театр на балет «Щелкунчик» стали предметом охоты для состоятельных людей, которых особенно интересуют места в партере или ложе. Билеты мгновенно раскупают, поэтому многие согласны на серьезную переплату, обращаясь к перекупщикам.

Как только становилось известно о старте продаж, к Большому театру выстраивались очереди. Люди были готовы ждать сутками, чтобы взять билеты на самые привлекательные для них места. Иногда в толпе даже начинались драки.

Такой спрос наблюдается только в Москве. Даже в петербургской «Мариинке» нет особого ажиотажа, а свободные билеты нередко можно купить даже в день постановки.

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#Марина Никишина#Культура#Театр#Искусство#Новый год
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