Почему «Щелкунчик» стал культурным символом Нового года

В 1816 году вышла повесть-сказка Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король», достаточно быстро полюбившаяся читателям. Но особой популярности истории о Щелкунчике удалось добиться в 1892-м году — когда в Мариинском театре начали ставить балет Петра Чайковского в двух актах на либретто Мариуса Петипа. Почти через три десятилетия постановка вошла в репертуар Большого театра, а с 1927 года ее начали ставить и за рубежом. В 1944 году балет был впервые представлен в США, что помогло ему получить широкую мировую популярность.