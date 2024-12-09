Почему «Щелкунчик» стал культурным символом Нового года

Posted 9 декабря, 19:53
Published 9 декабря, 19:53
Modified 9 декабря, 20:04
Updated 9 декабря, 20:04
Общественная служба новостей провела анализ такого феномена.
В 1816 году вышла повесть-сказка Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король», достаточно быстро полюбившаяся читателям. Но особой популярности истории о Щелкунчике удалось добиться в 1892-м году — когда в Мариинском театре начали ставить балет Петра Чайковского в двух актах на либретто Мариуса Петипа. Почти через три десятилетия постановка вошла в репертуар Большого театра, а с 1927 года ее начали ставить и за рубежом. В 1944 году балет был впервые представлен в США, что помогло ему получить широкую мировую популярность.
В послевоенное время «Щелкунчик» начали на постоянной основе ставить в зимнее время, а в 1960-х годах формируются традиция посещать билет на новогодних праздниках не только в двух столицах, но и по всей России. Так балет понемногу превратился в настоящий новогодний символ.
Сейчас билеты в Большой театр на балет «Щелкунчик» стали предметом охоты для состоятельных людей, которых особенно интересуют места в партере или ложе. Билеты мгновенно раскупают, поэтому многие согласны на серьезную переплату, обращаясь к перекупщикам.
Как только становилось известно о старте продаж, к Большому театру выстраивались очереди. Люди были готовы ждать сутками, чтобы взять билеты на самые привлекательные для них места. Иногда в толпе даже начинались драки.
Такой спрос наблюдается только в Москве. Даже в петербургской «Мариинке» нет особого ажиотажа, а свободные билеты нередко можно купить даже в день постановки.