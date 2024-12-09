Газманов рассказал, почему до сих пор не вышел на пенсию

Кроме того, Олег Газманов стал вдохновителем и художественным руководителем проекта «Родники», который направлен на поиск и поддержку талантливых певцов, музыкантов, поэтов и композиторов из РФ. Этот проект работает с ноября 2022 года и получает поддержку Президентского фонда культурных инициатив.