Газманов рассказал, почему до сих пор не вышел на пенсию

Posted 9 декабря, 13:23
Published 9 декабря, 13:23
Modified 9 декабря, 13:28
Updated 9 декабря, 13:28
По информации «Общественной службы новостей», после пандемии Газманов вновь начал рассматривать вариант ухода на пенсию, однако вскоре началась специальная военная операция. Он осознал, что не готов оставить своих поклонников в такой непростой ситуации и старается оказывать им поддержку.
Кроме того, Олег Газманов стал вдохновителем и художественным руководителем проекта «Родники», который направлен на поиск и поддержку талантливых певцов, музыкантов, поэтов и композиторов из РФ. Этот проект работает с ноября 2022 года и получает поддержку Президентского фонда культурных инициатив.