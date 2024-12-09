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Posted 9 декабря, 13:23

Published 9 декабря, 13:23

Modified 9 декабря, 13:28

Updated 9 декабря, 13:28

Олег Газманов на концерте

Газманов рассказал, почему до сих пор не вышел на пенсию

9 декабря 2024, 13:23
Фото: vk.com/offgroupgazmanov. Олег Газманов на концерте
Народный артист России Олег Газманов поделился своими размышлениями о возможности выхода на заслуженный отдых. Хотя этот вопрос его беспокоит уже несколько лет, различные обстоятельства не позволяют ему сделать окончательный шаг.

По информации «Общественной службы новостей», после пандемии Газманов вновь начал рассматривать вариант ухода на пенсию, однако вскоре началась специальная военная операция. Он осознал, что не готов оставить своих поклонников в такой непростой ситуации и старается оказывать им поддержку.

Кроме того, Олег Газманов стал вдохновителем и художественным руководителем проекта «Родники», который направлен на поиск и поддержку талантливых певцов, музыкантов, поэтов и композиторов из РФ. Этот проект работает с ноября 2022 года и получает поддержку Президентского фонда культурных инициатив.

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