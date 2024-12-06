Дочь Сергея Жукова рассказала о звездной болезни на съемках сериала «Плакса»

Василий Вакуленко (Баста) сыграет организатора конкурса, фавориткой которого станет Маша — репер даже выступит с ней в дуэте. На сцену Маша выйдет при поддержке группы «Три дня дождя». Растущая популярность школьницы и данные ей сыном состоятельных родителей Львом (Анаром) обещания приводят к тому, что у девочки прогрессирует звездная болезнь. Ее будущее в музыкальной индустрии на фоне этого оказывается под угрозой, также осложняются отношения с гитаристом Никитой, которого сыграл молодой певец Ваня Дмитриенко, и родными для нее людьми (Ирина Розанова, Агата Муцениеце, Роман Маякин).