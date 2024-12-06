Дочь Сергея Жукова рассказала о звездной болезни на съемках сериала «Плакса»

Posted 6 декабря, 15:16
Published 6 декабря, 15:16
Modified 6 декабря, 15:21
Updated 6 декабря, 15:21
Шепелев предстанет на экране в роли ведущего музыкального конкурса, за победу на котором будут бороться школьники со всей России. В их числе — герой Платона и дочь Сергея Жукова Ника, играющая в сериале главную героиню Машу из группы «Плакса». Об этом пишет Общественная служба новостей.
Василий Вакуленко (Баста) сыграет организатора конкурса, фавориткой которого станет Маша — репер даже выступит с ней в дуэте. На сцену Маша выйдет при поддержке группы «Три дня дождя». Растущая популярность школьницы и данные ей сыном состоятельных родителей Львом (Анаром) обещания приводят к тому, что у девочки прогрессирует звездная болезнь. Ее будущее в музыкальной индустрии на фоне этого оказывается под угрозой, также осложняются отношения с гитаристом Никитой, которого сыграл молодой певец Ваня Дмитриенко, и родными для нее людьми (Ирина Розанова, Агата Муцениеце, Роман Маякин).
Дочь Сергея Жукова рассказала, что новый сезон будет богат на драматические сюжетные повороты. События, разворачивающиеся в сериале, порой отличаются мрачностью и жестокостью. Ника утверждает, что ее поведение в роли Маши становится более сложным и непредсказуемым, и выполнять новые для себя задачи на экране школьнице было непросто.
Ника отмечает, что реакция общественности на первые серии «Плаксы» оказалась для нее неожиданной. Многие поклонники данной истории писали юной актрисе, что нашли вдохновение от увиденного на экране и это помогло им набраться смелости, чтобы обратиться к родителям и учителям, защищая себя от школьного буллинга.
Сергей Жуков, который выступает основным реализатором такого проекта, рассказал, что новый сезон драмеди посвящен не только проблемам подростков, но и историям их родителям, а также закулисью шоу-бизнеса.
Саундтреком нового сезона станут свыше 20 специально написанных музыкальных композиций, для 14 из которых уже отсняты клипы.
Ваня Дмитриенко подчеркнул, что в первом сезоне аудитория могла слышать в основном уже известные песни, а специально для второго сезона исполнитель написал несколько авторских треков о переживаниях главных действующих лиц драмеди.