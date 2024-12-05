Брэд Питт хочет общаться со своими детьми

Знаменитости начали встречаться еще в 2006 году, а спустя 8 лет оформили отношения. В 2016 году в СМИ появилась информация, что пара собирается развестись. Сам развод состоялась только спустя семь лет. Процесс расторжения брака был полностью завершен в 2023 году.