Брэд Питт хочет общаться со своими детьми

Posted 5 декабря, 08:00
Published 5 декабря, 08:00
Modified 5 декабря, 08:04
Updated 5 декабря, 08:04
Напомним, что бывшая супруга Питта — известная голливудская актриса Анджелина Джоли. Пара воспитывала 6 детей, однако знаменитости решили расстаться. Актер переживал, когда одна из дочерей отказалась носить его фамилию.
Знаменитости начали встречаться еще в 2006 году, а спустя 8 лет оформили отношения. В 2016 году в СМИ появилась информация, что пара собирается развестись. Сам развод состоялась только спустя семь лет. Процесс расторжения брака был полностью завершен в 2023 году.
Сейчас у актера новая возлюбленная. Джоли подозревали в романе с рэпером Akala, но знаменитости эти слухи не подтвердили.