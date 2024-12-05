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Posted 5 декабря, 08:00

Published 5 декабря, 08:00

Modified 5 декабря, 08:04

Updated 5 декабря, 08:04

Брэд Питт скучает по своим детям

Брэд Питт хочет общаться со своими детьми

5 декабря 2024, 08:00
Фото: kinopoisk.ru. Брэд Питт скучает по своим детям
60-летний Брэд Питт мечтает встретиться в праздник Рождества со своими детьми. Он скучает по ним и мечтает общаться с ними ближе. Об этом рассказали представители из окружения актера.

Напомним, что бывшая супруга Питта — известная голливудская актриса Анджелина Джоли. Пара воспитывала 6 детей, однако знаменитости решили расстаться. Актер переживал, когда одна из дочерей отказалась носить его фамилию.

Знаменитости начали встречаться еще в 2006 году, а спустя 8 лет оформили отношения. В 2016 году в СМИ появилась информация, что пара собирается развестись. Сам развод состоялась только спустя семь лет. Процесс расторжения брака был полностью завершен в 2023 году.

Сейчас у актера новая возлюбленная. Джоли подозревали в романе с рэпером Akala, но знаменитости эти слухи не подтвердили.

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#Знаменитости
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