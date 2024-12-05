Анастасия Волочкова помолилась в храме перед спектаклем

Posted 5 декабря, 15:57
Published 5 декабря, 15:57
Modified 5 декабря, 15:59
Updated 5 декабря, 15:59
Как сообщает Общественная служба новостей, о молитве артистки в церкви перед спектаклем стало известно из ее социальных сетей. Она рассказала о традиции посещать любимый храм перед выходом на сцену и молиться о благополучии каждого человека.
Также танцовщица отметила, что ее постановка «Одержимость» подразумевает серьезную физическую нагрузку и ответственность перед зрителями. Звезда надеется, что аудитория поддержит ее и пожелает удачно выступить в этот важный для нее вечер.
Помимо этого, Волочкова дала свою оценку посещению храма. Ей всегда нравилось, что в этом святом месте тихо и немноголюдно.