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Posted 5 декабря, 15:57

Published 5 декабря, 15:57

Modified 5 декабря, 15:59

Updated 5 декабря, 15:59

Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова помолилась в храме перед спектаклем

5 декабря 2024, 15:57
Фото: vk.com/volochkova_a. Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова, прежде чем выйти на сцену, приехала в храм. При этом она была в достаточно экстравагантном наряде — штанах кислотно-зеленого цвета.

Как сообщает Общественная служба новостей, о молитве артистки в церкви перед спектаклем стало известно из ее социальных сетей. Она рассказала о традиции посещать любимый храм перед выходом на сцену и молиться о благополучии каждого человека.

Также танцовщица отметила, что ее постановка «Одержимость» подразумевает серьезную физическую нагрузку и ответственность перед зрителями. Звезда надеется, что аудитория поддержит ее и пожелает удачно выступить в этот важный для нее вечер.

Помимо этого, Волочкова дала свою оценку посещению храма. Ей всегда нравилось, что в этом святом месте тихо и немноголюдно.

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