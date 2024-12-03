Супруг Виктории Бекхэм недоволен долгами жены

Виктория продает платья стоимостью 1,5 тысячи долларов и сумки по 2 тысячи долларов. Хотя покупатели в восторге, у фирмы пока нет прибыли, сказал Дэвид. Если ситуация не переломится, и доходы не начнут расти, то супруг Виктории перестанет финансировать дело, и звезда не сможет реализовать себя как дизайнер.