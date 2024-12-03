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Posted 3 декабря, 12:05

Published 3 декабря, 12:05

Modified 3 декабря, 12:05

Updated 3 декабря, 12:05

Супруг Виктории Бекхэм недоволен долгами жены

Супруг Виктории Бекхэм недоволен долгами жены

3 декабря 2024, 12:05
Фото: sheknows.com. Супруг Виктории Бекхэм недоволен долгами жены
У модной фирмы Виктории Бекхэм накопилась большая задолженность. В переводе на рубли она достигает порядка десяти миллиардов. По словам Дэвида Бекхэма, он контролирует бизнес супруги. В случае проблем он перестает в него вкладывать средства.

Виктория продает платья стоимостью 1,5 тысячи долларов и сумки по 2 тысячи долларов. Хотя покупатели в восторге, у фирмы пока нет прибыли, сказал Дэвид. Если ситуация не переломится, и доходы не начнут расти, то супруг Виктории перестанет финансировать дело, и звезда не сможет реализовать себя как дизайнер.

Сам Дэвид хорошо зарабатывает. Он является владельцем компании в сфере модной индустрии, киберспорта, медицины и некоторых других областей. Кроме этого, у спортсмена есть собственный продюсерский центр, ему принадлежит доля в клубе MLS «Интер Майами». В свободное время он занимается разведением и выращиванием цветов на своем участке.

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