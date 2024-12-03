newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 декабря, 10:58

Published 3 декабря, 10:58

Modified 3 декабря, 11:00

Updated 3 декабря, 11:00

Кейт Уинслет прокомментировала травлю по поводу избыточного веса

Кейт Уинслет прокомментировала травлю по поводу избыточного веса

3 декабря 2024, 10:58
Фото: elle.com. Кейт Уинслет прокомментировала травлю по поводу избыточного веса
Кейт Уинслет стала всемирной известной актрисой еще в юном возрасте. Однако именно ранняя молодость принесла ей большую боль, поскольку ее травили из-за лишнего веса.

Актриса дала интервью программе «60 минут». В одной из архивных видеозаписей, которую показали в программе, ведущие комментируют избыточный вес знаменитости. При этом они утверждают, что актрисе нужно было дать платье на пару размеров больше.

Спустя более чем двадцать лет актриса заявила, что их комментарии ужасны. Тогда она была молодой, поэтому позволила им так обращаться с собой. Теперь знаменитость научилась давать отпор обидчикам.

Читайте также:
В Германии без объяснений отменили тур Лаймы ВайкулеСтала известна сумма новогоднего гонорара Клавы КокиДолина не хочет петь в Европе
#Знаменитости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика