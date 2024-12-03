Кейт Уинслет прокомментировала травлю по поводу избыточного веса

Posted 3 декабря, 10:58
Published 3 декабря, 10:58
Modified 3 декабря, 11:00
Updated 3 декабря, 11:00
Актриса дала интервью программе «60 минут». В одной из архивных видеозаписей, которую показали в программе, ведущие комментируют избыточный вес знаменитости. При этом они утверждают, что актрисе нужно было дать платье на пару размеров больше.
Спустя более чем двадцать лет актриса заявила, что их комментарии ужасны. Тогда она была молодой, поэтому позволила им так обращаться с собой. Теперь знаменитость научилась давать отпор обидчикам.