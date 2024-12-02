Григорий Лепс рассказал, как планирует встретить Новый год

Артист поделился, что по возможности хотел бы отметить Новый год вместе с Авророй. Однако, скорее всего, певец закончит работать в новогоднюю ночь ближе к утру. После выступления он собирается лично приехать и поздравить девушку и ее семью с праздником. Подарок Лепс уже приготовил.