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Posted 2 декабря, 08:43

Published 2 декабря, 08:43

Modified 2 декабря, 08:46

Updated 2 декабря, 08:46

Григорий Лепс рассказал, как планирует встретить Новый год

Григорий Лепс рассказал, как планирует встретить Новый год

2 декабря 2024, 08:43
Фото: социальные сети. Григорий Лепс рассказал, как планирует встретить Новый год
Певец Григорий Лепс в последний день уходящего года планирует работать. Однако выступления не помешают ему поздравить с праздником Аврору Кибу сразу после боя курантов.

Артист поделился, что по возможности хотел бы отметить Новый год вместе с Авророй. Однако, скорее всего, певец закончит работать в новогоднюю ночь ближе к утру. После выступления он собирается лично приехать и поздравить девушку и ее семью с праздником. Подарок Лепс уже приготовил.

Напомним, Лепсу шестьдесят два года. СМИ сообщают, что певец имеет серьезные намерения и хочет связать жизнь с молодой Авророй. По словам артиста, он готов расписаться хоть завтра.

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#Знаменитости#Музыка
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