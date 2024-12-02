Григорий Лепс рассказал, как планирует встретить Новый год

Posted 2 декабря, 08:43
Published 2 декабря, 08:43
Modified 2 декабря, 08:46
Updated 2 декабря, 08:46
Артист поделился, что по возможности хотел бы отметить Новый год вместе с Авророй. Однако, скорее всего, певец закончит работать в новогоднюю ночь ближе к утру. После выступления он собирается лично приехать и поздравить девушку и ее семью с праздником. Подарок Лепс уже приготовил.
Напомним, Лепсу шестьдесят два года. СМИ сообщают, что певец имеет серьезные намерения и хочет связать жизнь с молодой Авророй. По словам артиста, он готов расписаться хоть завтра.