7 и 8 декабря для жителей и гостей Петербурга организуют мультимедийное световое шоу

Как сообщает www.fontanka.ru, посвященное 225-летнему юбилею со дня рождения Александра Сергеевича шоу осветит все вехи его жизненного пути и становления как поэта. На представлении акцент будет сделан не только на самых запомнившихся следующим поколениям высказываниях Пушкина, но и на исторических документах, таких как письма близких и рассказы современников.