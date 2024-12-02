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Posted 2 декабря, 18:19

Published 2 декабря, 18:19

Modified 2 декабря, 18:23

Updated 2 декабря, 18:23

7 и 8 декабря для жителей и гостей Петербурга организуют мультимедийное световое шоу

7 и 8 декабря для жителей и гостей Петербурга организуют мультимедийное световое шоу

2 декабря 2024, 18:19
Фото: 1MI.
Представление 3D-формата в честь Дней Эрмитажа будет проходить 7 и 8 декабря на Дворцовой площади Санкт-Петербурга.

После восьми вечера в течение трех часов планируется демонстрация мультимедийного спектакля «Пушкин», а также творений лауреатов Всероссийского конкурса современного медиаискусства «Страна СВЕТА» (6+).

Как сообщает www.fontanka.ru, посвященное 225-летнему юбилею со дня рождения Александра Сергеевича шоу осветит все вехи его жизненного пути и становления как поэта. На представлении акцент будет сделан не только на самых запомнившихся следующим поколениям высказываниях Пушкина, но и на исторических документах, таких как письма близких и рассказы современников.

Помимо истории поэта, которая будет показана в 12-минутном ролике, зрители получат возможность оценить выставленные на суд общественности творения десятки победителей конкурса «Страна СВЕТА».

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