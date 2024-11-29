Zivert перед днем рождения порадовала себя новым автомобилем

Posted 29 ноября, 14:26
Published 29 ноября, 14:26
Modified 29 ноября, 14:29
Updated 29 ноября, 14:29
Портал peopletalk.ru сообщает, что Zivert в преддверии своего 34-го дня рождения порадовала себя дорогим подарком. В своих социальных сетях она показала свой новый автомобиль марки GMC. На капоте авто красовался красный бант, а в подписи было указано, что это подарок Юле (настоящее имя артистки) от «тёти Zivert». Свою новую машину она назвала Самантой.
Также исполнительница хита Life сделала в соцсетях пост, в котором подвела итоги прошедшего года. Она назвала 2024 год «годом перерождения» и, обращаясь к себе со стороны, отметила, что хорошо потрудилась и перенесла серьезные трудности, которые певице удалось победить. Вероятно, речь идет о проблемах со здоровьем, из-за которых она была вынуждена приостановить гастроли и не выступала с февраля текущего года. В начале осени появилась информация, что исполнительница начала работу над новыми песнями.
Певица не назвала конкретную модель своего нового автомобиля, а на фото виден лишь фрагмент капота и решетка радиатора. Однако американский производитель GMC известен тем, что выпускает пикапы и внедорожники, поэтому с уверенностью можно сказать, что Zivert обзавелась новым внедорожником. Вероятно, это модель GMC Yukon. Стоимость нового такого автомобиля составляет от 12,7 миллиона рублей, а в максимальной комплектации — более 24 миллионов.