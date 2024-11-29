Zivert перед днем рождения порадовала себя новым автомобилем

Также исполнительница хита Life сделала в соцсетях пост, в котором подвела итоги прошедшего года. Она назвала 2024 год «годом перерождения» и, обращаясь к себе со стороны, отметила, что хорошо потрудилась и перенесла серьезные трудности, которые певице удалось победить. Вероятно, речь идет о проблемах со здоровьем, из-за которых она была вынуждена приостановить гастроли и не выступала с февраля текущего года. В начале осени появилась информация, что исполнительница начала работу над новыми песнями.