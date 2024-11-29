Минпросвещения одобряет идею включения песен SHAMAN в школьную программу

Ранее заместитель председателя думского Комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов предложил пересмотреть музыкальное образование для школьников. Он считает, что актуальная программа недостаточно обращает внимание на песенное наследие России. Данная инициатива была поддержана Министерством просвещения, а также получила позитивные отзывы от известных музыкантов, таких как Олег Газманов и Ярослав Дронов (SHAMAN), которые выразили желание присоединиться к проведению открытых уроков по хоровому пению.