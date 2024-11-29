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Posted 29 ноября, 10:30

Published 29 ноября, 10:30

Modified 29 ноября, 10:32

Updated 29 ноября, 10:32

Минпросвещения одобряет идею включения песен SHAMAN в школьную программу

Минпросвещения одобряет идею включения песен SHAMAN в школьную программу

29 ноября 2024, 10:30
Фото: 1MI.
В будущем российские школьники могут начать изучение таких песен, как «Я русский», «Офицеры» и «Батяня-комбат». По информации Минпросвещения, корректировки в уроки музыки могут быть внедрены уже в 2025 году.

При этом, как отмечает ведомство, патриотическая музыка будет включена в обязательную часть образовательной программы, пишет «Общественная служба новостей».

Ранее заместитель председателя думского Комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов предложил пересмотреть музыкальное образование для школьников. Он считает, что актуальная программа недостаточно обращает внимание на песенное наследие России. Данная инициатива была поддержана Министерством просвещения, а также получила позитивные отзывы от известных музыкантов, таких как Олег Газманов и Ярослав Дронов (SHAMAN), которые выразили желание присоединиться к проведению открытых уроков по хоровому пению.

В Госдуме на рабочих совещаниях также обсуждаются современные патриотические песни и способы их широкого распространения. Министр культуры заявил о намерении продвигать такие произведения через радио, телевидение и стриминговые платформы.

Новая программа музыкальных уроков может вступить в силу в учебном 2025/26 году. Участники обсуждений подчеркивают, что патриотические композиции дополнят уже имеющиеся стандарты русской классики и народного творчества.

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#Вадим Назаров#Знаменитости#Музыка#Школа
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