«И с Инстасамкой не хочу»: Сергей Шнуров поставил еще одну точку

Posted 29 ноября, 10:33
Published 29 ноября, 10:33
Modified 29 ноября, 10:38
Updated 29 ноября, 10:38
«Почему решил именно с ней? А она мне по возрасту подходит. Сейчас уже не хочу ни с кем петь, и с Инстасамкой не хочу. Тогда хотел, а сейчас не хочу», — рассказал артист.
По информации «Общественной службы новостей», ранее музыканты презентовали альбом, состоящий из 6 треков. Экс-участница «Ленинграда» Алиса Вокс поделилась своим мнением по этому поводу, отметив, что Шнуров вновь начинает «возвращаться к своим корням».