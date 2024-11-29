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Posted 29 ноября, 10:33

Published 29 ноября, 10:33

Modified 29 ноября, 10:38

Updated 29 ноября, 10:38

Сергей Шнуров

«И с Инстасамкой не хочу»: Сергей Шнуров поставил еще одну точку

29 ноября 2024, 10:33
Фото: Кирилл Козлов. 1MI. Сергей Шнуров
Сергей Шнуров, известный как фронтмен и основатель группы «Ленинград», рассказал о процессе создания их совместного музыкального проекта под названием «Бумеры и зумеры» с певицей Инстасамкой (Дарьей Зотеевой).

«Почему решил именно с ней? А она мне по возрасту подходит. Сейчас уже не хочу ни с кем петь, и с Инстасамкой не хочу. Тогда хотел, а сейчас не хочу», — рассказал артист.

По информации «Общественной службы новостей», ранее музыканты презентовали альбом, состоящий из 6 треков. Экс-участница «Ленинграда» Алиса Вокс поделилась своим мнением по этому поводу, отметив, что Шнуров вновь начинает «возвращаться к своим корням».

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