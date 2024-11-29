Джиган выпустит собственный безалкогольный пивной напиток

Джиган также рассказал, что идея о создании безалкогольного напитка появилась у него в 2021 году, когда появился его трек «На чилле». Он добавил, что идея возникла не только у него, но и у тех людей, которые занимаются данным бизнесом. Артист также рассказал, что с пивом у него связано множество различных историй, как из юности, так и из недавнего прошлого.