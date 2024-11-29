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Posted 29 ноября, 16:00

Published 29 ноября, 16:00

Modified 29 ноября, 16:00

Updated 29 ноября, 16:00

Джиган объявил о запуске пивного бизнеса

Джиган выпустит собственный безалкогольный пивной напиток

29 ноября 2024, 16:00
Фото: кадр. Джиган объявил о запуске пивного бизнеса
Рэпер сотрудничает с компанией «Балтика» и посетил один из пивоваренных заводов, чтобы лично дать старт производству напитка.

Портал StarHit сообщает, что Джиган в рамках сотрудничества с компанией «Балтика» выпустит собственный безалкогольный пивной напиток. Название продукта ChillKing (король чилла) является отсылкой на известную фразу рэпера «На чилле, на расслабоне». Производство нового напитка началось 27 ноября, когда исполнитель хита «Любить больше нечем» посетил Тульский пивоваренный завод.

В качестве сюрприза, работники предприятия перевоплотились в Джигана и встретили артиста у входа. Сам рэпер был рад увидеть своих двойников. Он посетил цех розлива, в котором торжественно запустил процесс. Артист взял одну из банок и продегустировал продукт, после чего сотрудники завода провели ему экскурсию.

Джиган также рассказал, что идея о создании безалкогольного напитка появилась у него в 2021 году, когда появился его трек «На чилле». Он добавил, что идея возникла не только у него, но и у тех людей, которые занимаются данным бизнесом. Артист также рассказал, что с пивом у него связано множество различных историй, как из юности, так и из недавнего прошлого.

Денис Смайлики (настоящее имя Джигана) стал известен в 2007 году после того, как стал артистом лейбла Black Star и выпустил совместный трек с Тимати и Богданом Титомиром. Артист является неоднократным обладателем различных премий, в том числе в номинации «Лучший хип-хоп проект». Со своей женой Оксаной Самойловой Джиган познакомился в 2009 году в одном из московских клубов. Отношения пары развивались стремительно, и уже в 2011 году у них родилась дочь Ариела. На сегодняшний день у Самойловой и Джигана четверо детей.

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