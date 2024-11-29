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Posted 29 ноября, 12:49

Published 29 ноября, 12:49

Modified 29 ноября, 12:53

Updated 29 ноября, 12:53

Андрей Губин не вернется на сцену

Андрей Губин не вернется на сцену

29 ноября 2024, 12:49
Фото: 1MI.
Андрей Губин отказался от планов по возвращению на сцену из-за ухудшающегося здоровья. Певец рассказал в своем комментарии для Telegram-канала Mash, что сейчас он постоянно страдает из-за сильных болей в лице и теле, поэтому речи о возвращении к выступлениям и концертной деятельности уже не идет.

Артист не будет выступать как на массовых концертах, так и на корпоративах, предложения о которых каждый год массово поступают ему в преддверии Нового года — даже несмотря на большие гонорары, которые сулят звезде такие заказчики. Об этом пишет Общественная служба новостей.

У Андрея Губина диагностирована левосторонняя прозопалгия лица с середины 2000-х. Эта болезнь, которая сопровождается непрерывными лицевыми болями, привела к тому, что певец пропал со сцены на десятилетия.

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#Марина Никишина#Знаменитости#Музыка#Певец
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