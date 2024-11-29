Андрей Губин не вернется на сцену

Артист не будет выступать как на массовых концертах, так и на корпоративах, предложения о которых каждый год массово поступают ему в преддверии Нового года — даже несмотря на большие гонорары, которые сулят звезде такие заказчики. Об этом пишет Общественная служба новостей.