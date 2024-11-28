Дуэйн Джонсон признался, что на съемках «Моаны» надевал специальный костюм

Бывший рестлер также рассказал о том, как он посетил премьеру мультфильма «Моана 2» на Гавайах. Он отметил, что это было первое мероприятие, на котором он появился со всеми тремя своими дочерями. Также премьеру посетила и мать Джонсона. Он отметил, что вырос на Гавайях и здесь его культура. Джонсон также рассказал, что здесь похоронен его дед, который помог ему воплотить Мауи как в мультфильмах, так и в грядущей киноленте.