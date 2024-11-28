Дуэйн Джонсон признался, что на съемках «Моаны» надевал специальный костюм

Posted 28 ноября, 06:00
Published 28 ноября, 06:00
Modified 28 ноября, 06:00
Updated 28 ноября, 06:00
Портал peopletalk.ru сообщает, что Дуэйн Джонсон прокомментировал фото со съемочной площадки фильма «Моана». В интервью изданию Extra актер признался, что его тело на самом деле не столь спортивное. Для съемок ему приходится надевать специальный костюм, сшитый на заказ. Из-за этого перевоплощение в героя занимало по несколько часов каждый день.
Джонсон также рассказал журналистам, что очень удивился, когда увидел фотографии со съемочной площадки. Он пояснил, что были построены стены, чтобы папарацци не смогли ничего сфотографировать. Однако находчивые фотографы пересели на лодки и всё-таки сделали снимки. Актер добавил, что не может дождаться премьеры фильма, которая состоится в 2026 году.
Бывший рестлер также рассказал о том, как он посетил премьеру мультфильма «Моана 2» на Гавайах. Он отметил, что это было первое мероприятие, на котором он появился со всеми тремя своими дочерями. Также премьеру посетила и мать Джонсона. Он отметил, что вырос на Гавайях и здесь его культура. Джонсон также рассказал, что здесь похоронен его дед, который помог ему воплотить Мауи как в мультфильмах, так и в грядущей киноленте.
Джонсон также сообщил журналистам, что у него есть много общих черт с данным героем. Они оба «эгоистичны», «громки» и имеют «длинный язык». В кинотеатрах премьера «Моаны 2» состоится 27 ноября, а киноадаптация первой части мультфильма, согласно планам создателей, появится на больших экранах в июле 2026 года.