Алсу пояснила, почему не стала менять фамилию после развода

Posted 28 ноября, 08:16
Published 28 ноября, 08:16
Modified 28 ноября, 08:23
Updated 28 ноября, 08:23
По словам певицы, ей надоело, что вокруг ее личности не утихает тема развода. В настоящее время Алсу направляет все силы в творческую деятельность и новые проекты. Как отметила знаменитость, 2024 год сделал ее только сильнее. Она наша в себе силы, чтобы любить детей.
После сорока у Алсу начался новый этап жизни. В то же время певица уточнила, что вступать в новые отношения она не готова. Сейчас певица планирует наверстать упущенное и заниматься своими материнскими обязанностями.