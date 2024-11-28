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Posted 28 ноября, 08:16

Published 28 ноября, 08:16

Modified 28 ноября, 08:23

Updated 28 ноября, 08:23

Алсу пояснила, почему не стала менять фамилию после развода

Алсу пояснила, почему не стала менять фамилию после развода

28 ноября 2024, 08:16
Фото: alsou.ru.
Алсу сохранила фамилию, которую носила в период замужества. После развода она осталась Абрамовой. Исполнительница хотела сохранить паспортные данные из-за детей, которые родились в браке с предпринимателем.

По словам певицы, ей надоело, что вокруг ее личности не утихает тема развода. В настоящее время Алсу направляет все силы в творческую деятельность и новые проекты. Как отметила знаменитость, 2024 год сделал ее только сильнее. Она наша в себе силы, чтобы любить детей.

После сорока у Алсу начался новый этап жизни. В то же время певица уточнила, что вступать в новые отношения она не готова. Сейчас певица планирует наверстать упущенное и заниматься своими материнскими обязанностями.

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#Знаменитости#Музыка
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