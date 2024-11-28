Алсу пояснила, почему не стала менять фамилию после развода

По словам певицы, ей надоело, что вокруг ее личности не утихает тема развода. В настоящее время Алсу направляет все силы в творческую деятельность и новые проекты. Как отметила знаменитость, 2024 год сделал ее только сильнее. Она наша в себе силы, чтобы любить детей.