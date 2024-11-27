Создатели «Аркейна» работают ещё над тремя проектами во вселенной League of Legend

Мультсериал «Аркейн» по игровой вселенной League of Legends вышел на Netflix в ноябре 2021 года. Он сразу же был тепло принят зрителями и стал одним из самых высокооцененных мультсериалов в истории на различных площадках. Однако, крупные кинокритики премьеру проигнорировали, так как целевой аудиторией изначально были игровые журналисты и геймеры. В течение недели после премьеры «Аркейн» смог занять первое место по просмотрам в 52 странах мира.