newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 ноября, 16:57

Published 27 ноября, 16:57

Modified 27 ноября, 17:04

Updated 27 ноября, 17:04

Создатели сериала «Аркейн» разрабатывают еще три проекта по данной вселенной

Создатели «Аркейна» работают ещё над тремя проектами во вселенной League of Legend

27 ноября 2024, 16:57
Фото: Изображение Midjourney. Создатели сериала «Аркейн» разрабатывают еще три проекта по данной вселенной
После выхода второго сезона мультипликационного сериала «Аркейн» создатели заявили о закрытии проекта. Теперь они будут работать над другими историями в этой вселенной.

Портал peopletalk.ru сообщает, что создатели сериала «Акрейн» объявили о закрытии проекта после выхода второго сезона. Однако, история, рассказанная в мультсериале, оставляет пространство для создания спин-оффов. Шоураннер проекта Кристиан Линке в интервью изданию Dexerto намекнул, что работа над ними уже ведется.

Линке сообщил, что работа над следующим проектом, действие которого пройдет в мире компьютерной игры League of Legends, идет уже в районе года. Он отметил, что данная вселенная ещё далека от завершения, и создатели хотят рассказать новые истории. По его словам, в новых проектах появятся герои «Аркейна», а действие сериалов пройдет в мирном регионе Ионии, жестоком Ноксусе и в королевстве Демасия.

Мультсериал «Аркейн» по игровой вселенной League of Legends вышел на Netflix в ноябре 2021 года. Он сразу же был тепло принят зрителями и стал одним из самых высокооцененных мультсериалов в истории на различных площадках. Однако, крупные кинокритики премьеру проигнорировали, так как целевой аудиторией изначально были игровые журналисты и геймеры. В течение недели после премьеры «Аркейн» смог занять первое место по просмотрам в 52 странах мира.

Читайте также:
Вышел трейлер второго сезона «Игры в кальмара»На что пойти в кино в декабре: Четыре самые ожидаемые премьерыСтилист Александр Васильев емко охарактеризовал современных российских эмигрантов
#Андрей Степанов#Общество#Кино#Netflix#Спин-офф
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика