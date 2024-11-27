Создатели «Аркейна» работают ещё над тремя проектами во вселенной League of Legend

Posted 27 ноября, 16:57
Published 27 ноября, 16:57
Modified 27 ноября, 17:04
Updated 27 ноября, 17:04
Портал peopletalk.ru сообщает, что создатели сериала «Акрейн» объявили о закрытии проекта после выхода второго сезона. Однако, история, рассказанная в мультсериале, оставляет пространство для создания спин-оффов. Шоураннер проекта Кристиан Линке в интервью изданию Dexerto намекнул, что работа над ними уже ведется.
Линке сообщил, что работа над следующим проектом, действие которого пройдет в мире компьютерной игры League of Legends, идет уже в районе года. Он отметил, что данная вселенная ещё далека от завершения, и создатели хотят рассказать новые истории. По его словам, в новых проектах появятся герои «Аркейна», а действие сериалов пройдет в мирном регионе Ионии, жестоком Ноксусе и в королевстве Демасия.
Мультсериал «Аркейн» по игровой вселенной League of Legends вышел на Netflix в ноябре 2021 года. Он сразу же был тепло принят зрителями и стал одним из самых высокооцененных мультсериалов в истории на различных площадках. Однако, крупные кинокритики премьеру проигнорировали, так как целевой аудиторией изначально были игровые журналисты и геймеры. В течение недели после премьеры «Аркейн» смог занять первое место по просмотрам в 52 странах мира.