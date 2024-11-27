Продюсер Глазкова: Волочкова критикует Большой театр из-за давней обиды

Posted 27 ноября, 13:27
Published 27 ноября, 13:27
Modified 27 ноября, 16:43
Updated 27 ноября, 16:43
Балерина проработала в Большом театре не так уж долго, не успев показать свои выдающиеся способности. Сейчас руководство культурного учреждения никак не реагирует на поведение Волочковой и ее периодические выпады. Об этом пишет Общественная служба новостей, ссылаясь на слова Глазковой.
При этом Волочкова — не единственная, кто сейчас выступает с критикой Большого театра. Так, недавно общественность возмутила реализация билетов на постановку «Щелкунчик» посредством аукциона в сети, где начальная стоимость двух мест в партнере стартовала от 100 тысяч рублей.
Волочкова присоединилась к всеобщему негодованию, подчеркнув, что три таких билета на представление обойдутся примерно в 180 тысяч рублей. Она попросила театр сделать посещение постановок более доступным для россиян и назвала продажу билетов по чрезмерно завышенным ценам «сумасшествием».