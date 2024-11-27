Продюсер Глазкова: Волочкова критикует Большой театр из-за давней обиды

Балерина проработала в Большом театре не так уж долго, не успев показать свои выдающиеся способности. Сейчас руководство культурного учреждения никак не реагирует на поведение Волочковой и ее периодические выпады. Об этом пишет Общественная служба новостей, ссылаясь на слова Глазковой.