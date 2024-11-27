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Posted 27 ноября, 13:27

Published 27 ноября, 13:27

Modified 27 ноября, 16:43

Updated 27 ноября, 16:43

Продюсер Глазкова: Волочкова критикует Большой театр из-за давней обиды

Продюсер Глазкова: Волочкова критикует Большой театр из-за давней обиды

27 ноября 2024, 13:27
Фото: vk.com/volochkova_a.
Любовь Глазкова, продюсер оперы, ранее работавшая юристом в Большом театре, рассказала, что Анастасия Волочкова не может справиться с обидой из-за увольнения. На фоне эмоций балерина много раз критиковала театр за последние годы.

Балерина проработала в Большом театре не так уж долго, не успев показать свои выдающиеся способности. Сейчас руководство культурного учреждения никак не реагирует на поведение Волочковой и ее периодические выпады. Об этом пишет Общественная служба новостей, ссылаясь на слова Глазковой.

При этом Волочкова — не единственная, кто сейчас выступает с критикой Большого театра. Так, недавно общественность возмутила реализация билетов на постановку «Щелкунчик» посредством аукциона в сети, где начальная стоимость двух мест в партнере стартовала от 100 тысяч рублей.

Волочкова присоединилась к всеобщему негодованию, подчеркнув, что три таких билета на представление обойдутся примерно в 180 тысяч рублей. Она попросила театр сделать посещение постановок более доступным для россиян и назвала продажу билетов по чрезмерно завышенным ценам «сумасшествием».

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