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Posted 27 ноября, 13:07

Published 27 ноября, 13:07

Modified 27 ноября, 13:16

Updated 27 ноября, 13:16

Кадр из фильма «Пираты Карибского моря»

Кира Найтли решила больше не играть во франшизах после «Пиратов Карибского моря»

27 ноября 2024, 13:07
Фото: Walt Disney Pictures. Кадр из фильма «Пираты Карибского моря»
Кира Найтли пообещала, что больше не появится в «Пиратах Карибского моря» из-за предыдущего отрицательного опыта. Когда в 2003 году на экраны вышла первая часть приключенческой франшизы, британской актрисе исполнилось лишь 17 лет.

Она возвращалась к прославившей ее роли Элизабет Суонн в вышедших позднее частях: «Сундук мертвеца» (2006) и «На краю света» (2007).

Как пишет Общественная служба новостей, многие актеры охотно соглашаются участвовать в таких масштабных проектах, состоящих из нескольких частей, ради стабильной занятости и хорошего заработка. Однако Кира Найтли оценивает подобный опыт как негативный, так как она до сих пор узнаваема в основном по роли в приключенческой франшизе, а других крупных проектов и прорывов в ее карьере не случилось.

Звезда оценивает свою роль в «Пиратах Карибского моря» противоречиво. Ее номинировали на «Оскар» за удачное воплощение образа юной аристократки, при этом актриса неоднократно рассказывала, что прикованное к ней внимание зачастую было унизительно и оскорбительно.

Юная актриса снималась с Джонни Деппом и Орландо Блумом в четырех частях киноэпопеи, но сейчас предложение об участии в продолжении она бы не стала принимать из-за тяжелого рабочего графика. Теперь выросшая кинозвезда стала лучше понимать, что съемки в таком длительном проекте никак не совместимы с ее возможным появлением в сторонних проектах, так как заранее никогда неизвестно, где планируется снимать франшизу и сколько времени на это уйдет.

Помимо этого, Кира пожаловалась, что до обрушившейся на нее большой популярности она не чувствовала в себе женственности, а после роли Элизабет Суонн стала, напротив, излишне притягательной для противоположного пола. Такой навязанный знаменитости образ удручал ее и заставлял чувствовать себя скованной. В итоге у артистки диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство.

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