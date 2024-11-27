Кира Найтли решила больше не играть во франшизах после «Пиратов Карибского моря»

Posted 27 ноября, 13:07
Published 27 ноября, 13:07
Modified 27 ноября, 13:16
Updated 27 ноября, 13:16
Она возвращалась к прославившей ее роли Элизабет Суонн в вышедших позднее частях: «Сундук мертвеца» (2006) и «На краю света» (2007).
Как пишет Общественная служба новостей, многие актеры охотно соглашаются участвовать в таких масштабных проектах, состоящих из нескольких частей, ради стабильной занятости и хорошего заработка. Однако Кира Найтли оценивает подобный опыт как негативный, так как она до сих пор узнаваема в основном по роли в приключенческой франшизе, а других крупных проектов и прорывов в ее карьере не случилось.
Звезда оценивает свою роль в «Пиратах Карибского моря» противоречиво. Ее номинировали на «Оскар» за удачное воплощение образа юной аристократки, при этом актриса неоднократно рассказывала, что прикованное к ней внимание зачастую было унизительно и оскорбительно.
Юная актриса снималась с Джонни Деппом и Орландо Блумом в четырех частях киноэпопеи, но сейчас предложение об участии в продолжении она бы не стала принимать из-за тяжелого рабочего графика. Теперь выросшая кинозвезда стала лучше понимать, что съемки в таком длительном проекте никак не совместимы с ее возможным появлением в сторонних проектах, так как заранее никогда неизвестно, где планируется снимать франшизу и сколько времени на это уйдет.
Помимо этого, Кира пожаловалась, что до обрушившейся на нее большой популярности она не чувствовала в себе женственности, а после роли Элизабет Суонн стала, напротив, излишне притягательной для противоположного пола. Такой навязанный знаменитости образ удручал ее и заставлял чувствовать себя скованной. В итоге у артистки диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство.