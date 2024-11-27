Кира Найтли решила больше не играть во франшизах после «Пиратов Карибского моря»

Юная актриса снималась с Джонни Деппом и Орландо Блумом в четырех частях киноэпопеи, но сейчас предложение об участии в продолжении она бы не стала принимать из-за тяжелого рабочего графика. Теперь выросшая кинозвезда стала лучше понимать, что съемки в таком длительном проекте никак не совместимы с ее возможным появлением в сторонних проектах, так как заранее никогда неизвестно, где планируется снимать франшизу и сколько времени на это уйдет.