Российского актера Борисова номинировали на голливудскую премию Astra Film Awards

Не только сам актер, но и кинофильм «Анора» также удостоился множества номинаций на Astra Film Awards в различных категориях, включая «Лучший фильм» и др. При этом американская актриса Майки Мэдисон, которая принимала участие в данном проекте, была признана и отмечена номинацией за свое выдающееся исполнение женской роли.