Российского актера Борисова номинировали на голливудскую премию Astra Film Awards

Posted 26 ноября, 15:01
Published 26 ноября, 15:01
Modified 26 ноября, 15:05
Updated 26 ноября, 15:05
Как информирует «Общественная служба новостей», Борисов оказался в числе претендентов на звание «Лучший актер второго плана».
Не только сам актер, но и кинофильм «Анора» также удостоился множества номинаций на Astra Film Awards в различных категориях, включая «Лучший фильм» и др. При этом американская актриса Майки Мэдисон, которая принимала участие в данном проекте, была признана и отмечена номинацией за свое выдающееся исполнение женской роли.