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Posted 26 ноября, 15:01

Published 26 ноября, 15:01

Modified 26 ноября, 15:05

Updated 26 ноября, 15:05

Российского актера Борисова номинировали на голливудскую премию Astra Film Awards

Российского актера Борисова номинировали на голливудскую премию Astra Film Awards

26 ноября 2024, 15:01
Фото: 1MI.
Российский актер Юрий Борисов блеснул на экране в одной из ключевых ролей фильма «Анора», созданного под руководством режиссера Шона Бейкера. Артист отмечен в номинации на престижную премию Astra Film Awards 2024, которая проводится в Лос-Анджелесе.

Как информирует «Общественная служба новостей», Борисов оказался в числе претендентов на звание «Лучший актер второго плана».

Не только сам актер, но и кинофильм «Анора» также удостоился множества номинаций на Astra Film Awards в различных категориях, включая «Лучший фильм» и др. При этом американская актриса Майки Мэдисон, которая принимала участие в данном проекте, была признана и отмечена номинацией за свое выдающееся исполнение женской роли.

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#Вадим Назаров#Знаменитости#Награда#Актер
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