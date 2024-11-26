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Posted 26 ноября, 15:06

Published 26 ноября, 15:06

Modified 26 ноября, 15:09

Updated 26 ноября, 15:09

Лолита Милявская отменила все концерты за пределами Москвы

Лолита Милявская отменила все концерты за пределами Москвы

26 ноября 2024, 15:06
Фото: Изображение Midjourney.
Певица Лолита Милявская решила приостановить все свои выступления вне столицы после попытки сорвать концерт в Ярославле.

Как информирует «Общественная служба новостей», в настоящее время артистка активно ищет новые возможности для выступлений в Москве. Ее гонорар составляет 4 миллиона рублей. В дополнение к этому Лолита требует от организаторов обеспечить ее представительским автомобилем для поездки на концерт, а также гарантировать наличие скорой помощи и полиции на месте проведения мероприятия.

Середина ноября ознаменовалась для Лолиты недовольством после попыток некоторых активистов сорвать ее выступление в Ярославле. По предварительной информации, общественники намеревались бойкотировать концерт из-за участия певицы в так называемой «голой вечеринке».

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