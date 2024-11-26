Лолита Милявская отменила все концерты за пределами Москвы

Как информирует «Общественная служба новостей», в настоящее время артистка активно ищет новые возможности для выступлений в Москве. Ее гонорар составляет 4 миллиона рублей. В дополнение к этому Лолита требует от организаторов обеспечить ее представительским автомобилем для поездки на концерт, а также гарантировать наличие скорой помощи и полиции на месте проведения мероприятия.