newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 ноября, 18:45

Published 25 ноября, 18:45

Modified 25 ноября, 18:49

Updated 25 ноября, 18:49

В Большом театре стартуют онлайн-показы балета «Щелкунчик»

В Большом театре стартуют онлайн-показы балета «Щелкунчик»

25 ноября 2024, 18:45
Фото: 1MI.
Большой театр в текущем году планирует провести прямую трансляцию балета «Щелкунчик», которая будет доступна для всех интернет-пользователей. Такая новость была опубликована в официальном Telegram-канале культурного учреждения.

Как сообщает Общественная служба новостей, ссылаясь на публикацию, реализация такой задумки даст возможность населению со всех уголков страны и даже из других стран оценить самую знаковую новогоднюю постановку в РФ.

Точной информации о дне и времени трансляции от представителей театра пока не поступало.

Однако уже известно, что в 2024 году билеты на балет «Щелкунчик» начнут продаваться со 2 декабря. Покупку можно будет сделать исключительно на официальном сайте культурного учреждения.

Читайте также:
В детском музыкальном театре «Зазеркалье» покажут оперу по рассказам А. ЧеховаВ Зимнем стартует выставка нэцкэ из Эрмитажа и частных коллекций двух столицКитайские акробаты выступят в Мариинском театре с драмой «Лебедь»
#Марина Никишина#Культура#Общество#Театр#Большой театр
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика