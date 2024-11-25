В Большом театре стартуют онлайн-показы балета «Щелкунчик»

Posted 25 ноября, 18:45
Published 25 ноября, 18:45
Modified 25 ноября, 18:49
Updated 25 ноября, 18:49
Как сообщает Общественная служба новостей, ссылаясь на публикацию, реализация такой задумки даст возможность населению со всех уголков страны и даже из других стран оценить самую знаковую новогоднюю постановку в РФ.
Точной информации о дне и времени трансляции от представителей театра пока не поступало.
Однако уже известно, что в 2024 году билеты на балет «Щелкунчик» начнут продаваться со 2 декабря. Покупку можно будет сделать исключительно на официальном сайте культурного учреждения.