Задержан мошенник, которому Долина перевела 10 миллионов рублей

Источник издания отмечает, что именно этот человек позвал ранее задержанного Дмитрия Леонтьева участвовать в мошеннических действиях. Сейчас молодому человеку предъявлено обвинение по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере» и он может получить реальный тюремный срок до 10 лет. Ранее задержанный был судим и находился в розыске.