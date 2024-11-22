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Posted 22 ноября, 14:00

Published 22 ноября, 14:00

Modified 22 ноября, 14:00

Updated 22 ноября, 14:00

Работнику «Вайлдберриз» грозит тюремный срок за аферу с квартирой Ларисы Долиной

Задержан мошенник, которому Долина перевела 10 миллионов рублей

22 ноября 2024, 14:00
Фото: 1MI. Работнику «Вайлдберриз» грозит тюремный срок за аферу с квартирой Ларисы Долиной
Мошеннику, у которого была обнаружена банковская карта, на которую певица перевела деньги, грозит до 10 лет лишения свободы.

Портал StarHit сообщает, что правоохранительные органы задержали 27-летнего Артура, работающего на складе «Вайлдберриз» по подозрению в мошенничестве, жертвой которого стала певица Лариса Долина. У подозреваемого обнаружили банковскую карту, на которую звезда отечественной эстрады перевела 10 миллионов рублей.

Источник издания отмечает, что именно этот человек позвал ранее задержанного Дмитрия Леонтьева участвовать в мошеннических действиях. Сейчас молодому человеку предъявлено обвинение по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере» и он может получить реальный тюремный срок до 10 лет. Ранее задержанный был судим и находился в розыске.

Злоумышленники начали работать с певицей весной текущего года. Они представились ей сотрудниками полиции и убедили артистку перевести крупную сумму на «безопасный» счет, а также передать средства курьеру. Они также убедили певицу продать квартиру и отдать им вырученные деньги. Ущерб, нанесенный мошенническими действиями, оценивается в двести миллионов рублей.

По данному делу уже задержаны Анжела Цырульникова, исполнявшая роль курьера, и Дмитрий Леонтьев, приобретавший SIM-карты и средства связи, чтобы координировать действия мошенников.

Сама певица, комментируя данную ситуацию, сообщила, что стала жертвой злоумышленников, действия которых она охарактеризовала как «очень изощренные и спланированные». Также она рассказала, что, по информации правоохранительных органов, злоумышленники находятся на Украине. От более подробных комментариев артистка воздержалась, чтобы не помешать следственным действиям.

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