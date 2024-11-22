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Posted 22 ноября, 18:45

Published 22 ноября, 18:45

Modified 22 ноября, 18:48

Updated 22 ноября, 18:48

Сергей Пенкин

Сергей Пенкин сделал предожение участнице шоу «Царица»

22 ноября 2024, 18:45
Фото: Sidik iz PTU. wikipedia.org. Сергей Пенкин
На канале «Пятница!» зрители каждую неделю могут наблюдать за вокальными этюдами на шоу «Царица». И в последнем выпуске внимание Сергея Пенкина, восседающего в жюри, привлекла одна из участниц — Александра Жибарь.

Как сообщает Общественная служба новостей, сердце 63-летнего артиста, а также остальных судей шоу, покорила прекрасная дама из Владивостока, исполнившая песню Валерии «Нежность моя».

Пенкин похвалил яркую участницу, отметив, что хотел бы пригласить ее выступить на своем концерте, когда приедет с гастролями во Владивосток. Также он намекнул, что хотел бы гастролировать с Александрой по России.

За плечами у Сергея Пенкина два неудачных брака. В первый раз он женился на англичанке Стефании, которая в итоге стремилась переехать за границу, а певец решил остаться в России и понял, что им не по пути. Во вторых официальных отношениях он состоял на протяжении девяти лет. Со второй женой, Еленой Проценко, Сергей также не завел наследников. Однако артист любит проводить время с детьми — он тесно общается со своими племянниками, призывая свою семью собираться вместе почаще.

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